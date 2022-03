MLB: Freddie Freeman pactó con los Dodgers por 6 años y 162 millones de dólares

La misión ha sido completada con éxito para Los Ángeles Dodgers, ya que se anunció la firma del estelar primera base Freddie Freeman, que era el agente libre más perseguido del mercado en la Major League Baseball (MLB).

Según el reporte de Kiley McDaniel de ESPN, el contrato será por 6 años a cambio de 162 millones de dólares, después de pasar por la agencia libre por primera vez en su carrera.

Freeman llega tras ser campeón la temporada pasada con los Atlanta Braves, primer título para el equipo desde 1995, y ahora tiene la oportunidad de ganar de nuevo con el ‘super equipo’ montado por los Dodgers.

Objetivo, la Serie Mundial

Además de claramente el dinero, Freeman llegó a los Dodgers con el firme objetivo de ganar una segunda Serie Mundial, y que sería consecutiva, después de rechazar una oferta cualificada por los Braves de 18.4 millones de dólares para seguir en Atlanta.

Antes de ser firmado por los Dodgers, se habló de que estuvo en la mira de equipos como los New York Yankees y los Boston Red Sox, pero fueron los angelinos quienes al final se hicieron con el pelotero de 32 años, que tiene promedio de bateo en su carrera de .295, 271 cuadrangulares, y mil 704 imparables.

De la misma manera, Freeman ha sido 5 veces All Star, una vez Guante de Oro, MVP de la Liga Nacional en 2020, elegido al primer equipo All MLB en 2020, 2 veces en el segundo equipo All MLB, 3 veces Bate de Plata, y una vez premio Hank Aaron de la Liga Nacional en 2020.