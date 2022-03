MLB: Importante cadena deportiva de televisión está interesada en firmar a Derek Jeter como analista

De acuerdo a un artículo publicado en el sitio Sports Illustrated, Derek Jeter interesa a la cadena ESPN, el gigante de la televisión deportiva, para que se una a su plantilla de experimentados analistas en sus transmisiones de la Major League Baseball (MLB).

En la nota se menciona que Michael McCarthy de Front Office Sports, ha informado que ESPN va tras los pasos del histórico pelotero, aunque todavía se desconoce el interés que el mismo Jeter pueda tener en dicha oferta.

McCarthy también agrega en su comentario, que no solamente ESPN sigue de cerca a Jeter, ya que de la misma manera Fox Sports, Turner Sports (TNT), y YES Network, no pierden de vista al ex beisbolista.

¿Nueva faceta?

Derek Jeter, que es considerado uno de los mejores jugadores que ha portado el uniforme de los New York Yankees, y uno de los peloteros más queridos de todos los tiempos, recientemente dio por terminada su faceta de empresario/directivo, al dejar el puesto de Director Ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de los Miami Marlins.

Jeter estuvo los últimos 5 años al frente de los Marlins, sin mucho éxito, algo que lo hizo dejar la organización para dar la oportunidad a alguien más de llevar en la dirección correcta a la franquicia de Florida.

Fueron 20 temporadas de Jeter en los Yankees, donde ganó 5 Series Mundiales, MVP de la Serie Mundial en el 2000, 14 veces All Star, Novato del Año de la Liga Americana, 5 veces Guante de Oro, 5 veces Bate de Plata, 2 veces premio Hank Aaron, y una vez premio Roberto Clemente, por lo que experiencia y conocimiento le sobran para aportar a una cadena deportiva en el ámbito del beisbol.