MLB: Jacob deGrom hará su última salida de rehabilitación el miércoles antes de volver a los Mets

La luz al final del camino ya la puede observar Jacob deGrom, lanzador estrella de los New York Mets, quien no ha podido lanzar esta temporada en la Major League Baseball (MLB), debido a una fractura no desplazada en el omóplato derecho.

De acuerdo a información por la Associated Press (AP), deGrom, que está la parte final de su recuperación, hará una última salida en las Ligas Menores como parte de su rehabilitación, antes de poder debutar este año con los Mets.

El partido será mañana miércoles 27 de julio, vistiendo la playera del equipo de Syracuse en la Triple A, que sería su cuarto partido en las Ligas Menores en su proceso de rehabilitación.

Más de un año fuera

Debido a tensión en el antebrazo y un esguince en el codo, deGrom no ha lanzado en las Grandes Ligas desde el pasado 7 de julio del 2021, quedándose cerca de iniciar este nuevo año para los Mets, hasta que sufrió la lesión de omóplato en los entrenamientos primaverales.

En sus salidas en las Menores, el veterano de 34 años ha dejado una línea estadística de la siguiente manera: 24 lanzamientos en 1 2/3 episodios el 3 de julio y 36 en tres entradas el 8 de julio, ambos con el St. Lucie de la Clase A, mientras que el 14 de julio tuvo 42 lanzamientos en 4 innings con Syracuse.

Los Mets marchan segundos de la Liga Americana, con marca de 59 victorias y 37 derrotas, únicamente detrás de Los Ánggeles Dodgers, que son líderes con 64 triunfos y 31 perdidos.

Sin embargo, una vez recuperen a Jacob deGrom, que es un 2 veces ganador del Cy Young, 4 veces All Star, 2 veces elegido al primer equipo All MLB, 2 veces líder en ponches, y una vez líder en efectividad, los Mets serán un equipo más completo y temible.