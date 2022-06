MLB: Jacob deGrom seguirá los pasos de Max Scherzer; lanzará en las Ligas Menores como parte de su rehabilitación

Los New York Mets no han podido contar su lanzador estrella Jacob deGrom en lo que va de la campaña 2022 de la Major League Baseball (MLB), a causa de una fractura no desplazada en el omóplato sufrida antes del comienzo del curso.

Sin embargo, deGrom, de 34 años, de acuerdo a la información brindada por Anthony DiComo de MLB.com, hizo 29 lanzamientos en una práctica de bateo en vivo en Port St. Lucie, Florida, la tercera de este tipo durante su rehabilitación.

Si bien el manager de los Mets Buck Showalter no ha negado ni confirmado nada, todo apunta a que el veterano tenga algunas aperturas en las Ligas Menores para seguir con su acondicionamiento, previo a su regreso a las Mayores.

Lo han echado de menos

Actualmente, los Mets han caído en 3 partidos consecutivos por primera vez en la temporada, pero aún se mantienen en la primera posición de la Liga Nacional, con 47 triunfos y 29 derrotas.

Jacob deGrom, es solamente uno de los pitchers estelares que no ha podido lanzar para los Mets este año, ya que su compañero, y 3 veces ganador del prestigioso Cy Young, Max Scherzer, solamente ha jugado 8 encuentros en lo que va del curso, debido a una distensión en un músculo oblicuo.

Por su parte, deGrom es también un 2 veces ganador del Cy Young, por lo que una vez los New York Mets recuperen a sus brillantes pitchers, serán un equipo todavía más peligroso en la competición.