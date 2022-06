MLB: Jacob deGrom ya está haciendo sesiones de bullpen, y se siente optimista para un pronto regreso con los Mets

Debido a que sufrió una fractura no desplazada en el omóplato derecho, el lanzador de los New York Mets, Jacob deGrom, no ha podido jugar en la actual temporada de la Major League Baseball (MLB).

Sin embargo, el diestro de los Mets se ha mostrado optimista de tener un pronto regreso a los diamantes de las Grandes Ligas con su equipo, tras haber tenido una sesión de 30 pitcheos en el bullpen, la cuarta ocasión que lo hace desde que comenzó a lanzar como parte de su proceso de rehabilitación, de acuerdo MLB.com.

“Todo se siente bien. Con suerte, no falta mucho más", le dijo deGrom al periodista Anthony DiComo de MLB.com.

Jugador de alto calibre

Jacob deGrom es uno de los lanzadores con más experiencia y galardonados del club, así como de todas Las Mayores, al tener en su palmarés 4 selecciones al Juego de Estrellas, haber sido Novato del Año, líder en ERA una ocasión, así como 2 veces líder en ponches, y tener 2 prestigiosos premios Cy Young.

Por otro lado, el también pitcher estrella de los Mets, Max Scherzer, uno de los mejores de todos los tiempos, se sigue recuperando de un tirón en el costado izquierdo, y ya ha sido programado para lanzar en un juego simulado.

Scherzer, es un 3 veces ganador del Cy Young, 8 veces elegido al Juego de Estrellas, 2 veces elegido al primer equipo All MLB, 4 veces líder en juegos ganados, 3 veces líder en ponches, campeón de la Serie Mundial en una ocasión, y ha lanzado 2 juegos sin hit ni carrera.