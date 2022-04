MLB: Jhoan Durán tuvo una primera aparición con los Twins que dejó grandes impresiones

Simplemente impresionante fue la presentación del lanzador novato Jhoan Durán, quien deslumbró en la victoria de los Minnesota Twins 4-0 sobre los Seattle Mariners, mostrando su potente brazo en la MLB.

Había incertidumbre con respecto al puesto de cerrador en Minnesota, con la salida de Taylor Rogers a los San Diego Padres, pero después de ver al dominicano Durán lanzar, las preocupaciones se han evaporado.

Durante su primera oportunidad, el caribeño hizo historia, alcanzando una bola rápida de 102 millas por hora, la recta más rápida que se ha registrado en la franquicia de Minneapolis.

Los datos

Desde el seguimiento de pitcheos en el 2008, Durán es uno de 4 lanzadores de los Twins en que ha conseguido alcanzar una velocidad de 3 dígitos, junto a los también dominicanos Juan Morillo y Jorge Alcalá, y al venezolano Brusdar Graterol.

“Estoy contento por no tener que batear. Te lo digo. Sé que todos los coaches pensaron lo mismo al verlo, tal vez hasta los jugadores también. Pero no he visto 102 mph muy seguido. Sé que los muchachos tiran duro en la actualidad, pero eso está en otro nivel”, confesó el manager de Minnesota, Rocco Baldelli.

Solamente 2 pitcheos habían superado las 101 millas por hora en la historia del conjunto de Minnesota, que fueron por parte de Graterol y uno más de Morillo, hasta que Durán llegó a romper la marca, lanzando 9 de esos torpedos en la novena entrada. Asombroso.