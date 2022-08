MLB: Joey Meneses se dice feliz de cumplir su sueño de estar en Grandes Ligas, y se quiere ganar su lugar en los Nationals

Fueron 10 años para Joey Meneses en las Ligas Menores, de temporadas buenas, otras regulares, y otras estelares, pero siempre a la espera de recibir el llamado de un equipo de Major League Baseball (MLB), uno que parecía nunca llegaría.

Sin embargo, su oportunidad llegó por parte de los Washington Nationals, y el oriundo de Culiacán Sinaloa, México, la ha estado rompiendo en sus primeros 8 partidos en las Mayores, asegurando que está contento de estar cumpliendo un sueño.

“Muy emocionante, he estado feliz, disfrutando mucho este sueño que tenía años buscándolo, y la verdad contento de estar aquí, y más que nada que gracias a Dios se me han salido las cosas", dijo Meneses.

Semana de ensueño

Joey Meneses ha deslumbrado en sus primeras paradas en la caja de bateo para los Nationals, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de de los Nationals en pegar 4 cuadrangulares en sus primeros 7 partidos.

“La motivación mía pues cumplir mi sueño, siempre ha sido mi motivación, había tenido buenas temporadas, otras regulares, pero siempre tratando de mejorar para cumplir mi sueño, eso siempre ha sido mi motivación, jugar en Grandes Ligas, y estar aquí”, agregó ‘Cabajoey’.

Los números totales del sinaloense de 30 años son de .370 de promedio de bateo, con 4 jonrones, 6 carreras producidas, 7 carreras anotadas, 10 imparables, ha recibido 3 bases por bola, y se ha ponchado en 5 ocasiones.

“Es muy bonito lo que me está pasando ahora, me llena de satisfacción, porque gracias a Dios nunca me he rendido, y siempre he trabajado duro para este momento, y ahora me está pasando esto, pues la verdad, feliz, contento, y con mucha satisfacción. He tenido años buenos, regulares, malos, y todo eso me ha servido para seguir positivo, trabajando, lo que yo creo es demostrar que yo puedo jugar aquí, y me quiero ganar un lugar en el equipo”, fueron las declaraciones de Meneses publicadas por la cadena ESPN.