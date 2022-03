MLB: José Altuve se sorprendió al saber que Carlos Correa firmó con los Minnesota Twins

Una de las máximas figuras de la MLB y de los Houston Astros, José Altuve, mencionó en entrevista para la cadena Associated Press (AP), que se enteró que Carlos Correa, su amigo y ahora ex compañero, había firmado por los Minnesota Twins vía telefónica con él mismo.

"Me sorprendió. No me esperaba eso”, dijo Altuve. “Obviamente lo vamos a extrañar. Es un gran jugador y un gran tipo dentro del clubhouse. Era uno de nuestros líderes”.