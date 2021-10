MLB: José Urquidy quiere limpiar la imagen de equipo tramposo que desde 2017 tienen los Astros de Houston

El lanzador mexicano de los Astros de Houston, José Urquidy, tiene varios objetivos en su mente y una de ellas es ganar la Serie Mundial de este año ante los Bravos de Atlanta para limpiar la mala imagen que carga su equipo desde 2017.

"A cualquier estadio que vamos, la gente nos abuchea y nos trata mal por el robo de señas, pero creo que si ganamos esta serie vamos a demostrar que tenemos talento".

La mala fama de los Astros de Houston viene desde la Serie Mundial de 2017, donde la ganaron a base de robo de señas ya comprobado y con algunos de sus jugadores declararon que si fue cierto esta maña.

El robo de señas de aquella Serie Mundial se dio a través de una cámara de video ubicada en el jardín central, que les deba ventaja al conocer la estrategia de sus rivales.

En una entrevista con TUDN, el mexicano habló un poco de este tema y además se convirtió en el primer mexicano en ganar dos juegos de Serie Mundial en la historia de MLB.

"No lo había pensado. Apenas ayer me di cuenta de eso y es un gran logro personal. Estoy muy contento por eso, he trabajado para estar en esta posición".

Entre uno de los objetivos que se ha trazado el mazatleco, es poder ganar el Premio Nacional del Deporte como lo hizo este año su compatriota de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías.

"Claro que sí, ¿por qué no? Estoy compitiendo para eso y tengo que trabajar para que me den a mí también un premio anual del deportista mexicano profesional. Ojalá me toque algún día, voy a trabajar para eso", detalló.

Astros de Houston juega este domingo y tiene la serie en contra 3-1 ante los Bravos de Atlanta, es de vital importancia que ganen hoy para mantenerse con vida en la Serie Mundial de 2021.