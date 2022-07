MLB: Juan Soto comienza a despertar interés en los New York Yankees, quienes ya han contactado a los Nationals

Este sábado el periodista Jack Curry del YES Network, según ha publicado la cadena MLB.com, reveló que de acuerdo a sus fuentes, los New York Yankees ya han contactado a los Washington Nationals, para discutir las posibilidades de hacer un traspaso y hacerse con Juan Soto.

En el transcurso del viernes, el comunicador Andy Martino de SNY también reveló que los ‘Bombarderos del Bronx’, habían dejado de ser observadores, para ahora ser verdaderos contendientes para hacerse con Soto de 23 años.

Los reportes indican que las pláticas para hacer un movimiento que lleve al dominicano a la ‘Gran Manzana’ apenas van comenzando, a falta de realmente poner en la mesa una oferta por parte de los Yankees que interese a los capitalinos, o bien conocer las exigencias de Washington.

¿Qué posibilidades tienen los Yankees de hacerse con Soto?

Todo radicaría alrededor de Aaron Judge, y si verdaderamente los Yankees están dispuestos a otorgarle una extensión enorme de contrato, ya que luce prácticamente imposible que puedan contar con ‘El Juez’ y Juan Soto al mismo tiempo en la franquicia, al no contar con espacio en su nómina.

Al ser complicado darle un contrato multimillonario a ambos peloteros, en caso de decantarse por Juan Soto, los Yankees le estarían diciendo adiós a Aaron Judge, quien ha pasado toda su carrera con los ‘Mulos’.

Si los Yankees en verdad van por Soto, Aaron Judge estaría cerca de salir del equipo. Foto: AFP

Por lo pronto los Yankees deberán analizar si realmente se quieren deshacer de Judge (30 años), quien lidera todas las Grandes Ligas en cuadrangulares con 35, es un 4 veces seleccionado al Juego de Estrellas, Novato del Año, 2 veces Bate de Plata, una vez líder en jonrones de la Liga Americana, tiene un premio Fielding Bible, un premio Wilson al Jugador Defensivo, y ha sido una vez elegido al primer equipo All MLB.

Te recomendamos leer

Si los neoyorquinos prefieren enfocarse en adquirir a un mucho más joven Soto (23 años), se estarían haciendo con el actual campeón del Home Run Derby, con un 2 veces elegido al primer equipo All MLB, 2 veces al Juego de Estrellas, 2 Bates de Plata, y una vez campeón de bateo de la Liga Nacional.