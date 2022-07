MLB: Juan Soto sigue en abierto a firmar una extensión de contrato con los Washington Nationals

Pese a que en negociaciones pasadas, los Washington Nationals y Juan José Soto no han podido llegar a un acuerdo para una extensión de contrato del jardinero derecho, de acuerdo a un artículo publicado en MLB.com, el dominicano no está cerrado a volver a intentar un nuevo trato.

Hace algunas semanas, los Nationals le hicieron una oferta por 13 años y 350 millones de dólares que Soto rechazó, pero según información del Washington Post, el equipo habría mejorado dicha oferta.

“Cuando quieran hablar, pueden hablar con (mi agente) Scott (Boras). Digo, tienen los números, pueden llamar todos los días. Pueden negociar con él todos los días si quieren y no voy a tener problema con eso. Seguiré jugando y él me avisará cuando estén hablando. Esto es todo”, Soto le dijo al Post, en declaraciones recogidas por MLB.com.

Joven estrella

De momento, los números del beisbolista de 23 años, son de 14 cuadrangulares, 32 carreras impulsadas, 61 imparables, con .225 de promedio de bateo para los Nationals en su quinta temporada.

Te recomendamos leer

Soto es una vez seleccionado al Juego de Estrellas, 2 veces seleccionado al primer equipo All MLB, una vez al segundo, 2 veces ganador del Bate de Plata, una vez campeón de bateo de la Liga Nacional, y una vez campeón de la Serie Mundial.