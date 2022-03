MLB: Jugadores sintieron que fueron tratados como tontos por Rob Manfred

Las reacciones no tardaron en llegar después de la cancelación de las 2 primeras series de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB), ya que tanto jugadores de la talla de Mike Trout, y decenas de aficionados, se han expresado en contra del comisionado Rob Manfred, así como de los directivos de la liga.

Se trata del primer paro laboral de en una campaña de Grandes Ligas en 26 años, por lo que la temporada se vería reducida de 162 juegos a 156, y se perderían los sueldos de cada partido perdido para los peloteros.

Dicho esto, el último en pronunciarse al respecto, fue el pitcher Ross Stripling de los Toronto Blue Jays, quien no se guardó nada, y fue claro en su sentir de cómo fueron tratados los jugadores por parte de los funcionarios, que asegura, no negociaron de buena Fé.

“Fue un no fácil, hombre”, dijo Stripling sobre la decisión del sindicato de rechazar la propuesta más reciente de la liga, según Shi Davidi y Ben Nicholson-Smith de Sportsnet . “Porque sentimos que les estábamos dando una oferta justa y ellos simplemente no se movieron en todo este tiempo. Desde Dallas en diciembre (cuando inició el cierre patronal), apenas se han movido en absoluto".

Asegura que les echan la culpa

El representante del sindicato de los jugadores de los Blue Jays, continuó diciendo que los directivos usaron tácticas engañosas, y que solamente estaban tratando de alargar las negociaciones hacia la fecha límite, cuando ya tenían el no como respuesta.

“Estaban tratando de colarnos cosas a través de nosotros, era como si pensaran que somos jugadores de béisbol tontos y nos da sueño después de la medianoche o algo así... Hicieron exactamente lo que pensamos que harían. Nos empujaron a una fecha límite que impusieron, y luego intentaron escabullirse un poco más allá de nosotros en esa fecha límite y estábamos listos para eso. Hemos estado listos durante cinco años. Y luego trataron de darnos la vuelta [el martes] en relaciones públicas, diciendo que habíamos cambiado nuestro tono y que habíamos tratado de hacer que pareciera que era culpa nuestra. Eso nunca sucedió."

Por lo pronto, la temporada no comenzará el 31 de marzo como estaba previamente calendarizado, y no se ve la luz al final del túnel para que nazca un nuevo convenio de trabajo entre la MLB y el Sindicato de Jugadores, no queda más que esperar lo mejor, y que la situación se resuelva por el bien de los jugadores, la afición, y sobre todo del beisbol.