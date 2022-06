MLB: Julio Rodríguez de los Mariners, aseguró no prestar atención a su ascenso a la fama, y sólo enfocarse en el beisbol

En entrevista para la revista People en Español, la joven promesa de los Seattle Mariners, Julio Rodríguez, aseguró que su inminente ascenso a la fama en la Major League Baseball (MLB) no le importa mucho, ya que su enfoque es en el beisbol.

“Yo trato de tomar un día a la vez, en verdad, no trato de perderme mucho en ese mundo en el que las personas estén hablando mucho de mí. Sólo me enfoco en el juego, y venir haciendo lo que he estado haciendo desde las Ligas Menores, y enfocarme en lo que tengo que hacer, dejo que todo lo otro se resuelva por sí solo, como dicen”, comentó Rodríguez, cuando se le cuestionó la nueva vida que le está llegando a su corta edad.

El originario de Loma de Cabrera, República Dominicana, fue firmado a los 16 años por los Mariners, por 1.75 millones de dólares en el 2017, llevando su proceso desde las ligas menores, hasta su debut este 2022 en las Ligas Mayores.

Hombre de familia

A sus 21 años, Julio Rodríguez no olvida de dónde viene, a quién se debe como persona y jugador, asegurando que gran parte del éxito que hoy está cosechando, se lo debe a su padre, tal y como él mismo lo explicó.

“Mi relación con mi papá es muy cercana, si no hubiera sido por él no estuviera aquí hoy en día, porque él me enseñó básicamente todo lo que yo sé. Los primeros pasos en la pelota fueron con él, y es una persona muy importante, probablemente la persona más influyente en mi vida, sin él no estuviera aquí, de verdad, es muy especial para mí”, agregó Julio.

Actualmente, el jardinero central ya fue elegido Novato del Mes, y sus números son de .262 en promedio de bateo, 8 cuadrangulares, 28 carreras impulsadas, 28 carreras anotadas, 59 imparables, 2 dobletes, un triple, además de liderar las Grandes Ligas en bases robadas con un total de 17.