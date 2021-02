MLB: Julio Urías y Víctor González posan en el día de foto con los Dodgers de Los Ángeles

Los lanzadores mexicanos de Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías y Víctor González, fueron participes del "Photo day" en el spring training, donde ambos ya lucen su uniforme para la temporada 2021 de Grandes Ligas.

Urías sigue portando su emblematico número siete, mientras González permanece con el número 81 para esta venidera temporada.

Ambos lanzadores reportaron a tiempo al spring training con los campeones mundiales, ambos lanzadores se preparan para lo que será un nuevo reto en el 2021, el bicampeonato con los Dodgers de Los Ángeles de la mano del manager Dave Roberts.

Además de Urías y González, los otros jugadores que fueron parte se la sesión de foto de los campeones, son Mookie Betts, Clayton Kershaw, Justin Turner, Trevor Bauer y el toletero Cody Bellinger.

Urías viene de tener una excelente postemporada con los Dodger sde Los Ángeles, recordar que fue el encargado de lograr el oyt 27 de la Serie Mundial y darle el titulo a los californianos ante los Rays de Tamoa Bay.

Para este spring training, Urías se prepara para un puesto de abridor, aunque la temprada pasada fue usado más como relevo intermedio y hasta cerrador cuando estuvo ausente Kenley Jansen.

Urías tendrá mucha competencia en la rotación abridora, donde los Dodgers cuentan con cinco espacios, entre ellos los seguros ya son Clayton Kershaw como el numero uno, Trevor Bauer como el dos, Walker Buehler como el tres, David Price en el cuarto y Dustin May en el quinto, a la espera de ver si May se usará como relevo o abridor, en caso de pasar a May a relevo, el culichi podría tomar un lugar en la rotación abridora.

Por su parte, el zurdo Víctor González seguirá en su rol normal de la temporada pasada como lanzador situacional con Dave Roberts, como lo hizo la mayor parte de la campaña regular y la postemporada 2020.