MLB: Justin Verlander subió un peldaño más en la lista histórica de más ponches de por vida

En el triunfo de los Houston Astros 4-1 sobre los Seattle Mariners en el Minute Maid Park, Justin Verlander ascendió otro puesto en la lista de los lanzadores con más ponches de recetados de por vida en la Major League Baseball (MLB).

De acuerdo a la información proporcionada por MLB.com, Verlander superó a John Smoltz, otro miembro del Salón de la Fama, para ubicarse ahora en la posición 17 de todos los tiempos, llegando a 3 mil 86 ponches.

Verlander, de 39 años, no da señas de tener un bajón en su nivel en las Grandes Ligas, ya que sigue teniendo partidos como este ante los Mariners, ponchando a un total de 12 bateadores, la mayor cantidad de la temporada para él.

Doblemente histórico

Por si esto fuera poco, Justin Verlander también superó a Max Scherzer de los New York Mets, y viejo compañero suyo en los Detroit Lions, como el lanzador en activo con la mayor cantidad de ponches.

“No sé si Scherzer cuenta por el hecho de que todavía estamos lanzando, y nos intercambiamos en el liderato, pero Smoltz era uno de mis ídolos en mi juventud. Fue un momento casi increíble el escuchar ese nombre”, explicó Verlander.

Esta actuación fue de 108 pitcheos para Verlander, la mayor cantidad para él desde que lanzó un juegon sin hit ni carrera en el 2019, siendo este otro gran pazo para el veterano que aún no recupera su mejor forma, tras haberse sometido a la operación Tommy John que lo hizo perderse todo el curso 2021.

“Debo ver toda esta temporada como parte de mi proceso de rehabilitación. No quiero sentirme satisfecho, pensar que estoy completamente recuperado y realizar 120 pitcheos cada cinco días. Pienso que verdaderamente debo escuchar a mi cuerpo, especialmente cuando los innings comiencen a acumularse. Debo estar consciente de que todavía no he vuelto a la normalidad y debo avanzar con inteligencia”, indicó Verlander en declaraciones recogidas por Brian McTaggart para MLB.com.