MLB: Lorenzo Cain fue puesto como para asignación por Milwaukee, y deja entrever que se retira del beisbol

Minutos antes del partido de este sábado ante los Cincinnati Reds, los Milwaukee Brewers anunciaron que han puesto a Lorenzo Cain como jugador para asignación, mientras que el veterano insinuó que este es el final de su carrera como profesional de la Major League Baseball (MLB).

"Llegó a un punto en el que probablemente sea el momento. No he estado actuando como me hubiera gustado, pero la situación es la que es. He tenido una gran carrera. Realmente no puedo estar molesto por nada, pero sí, es hora”, comenzó diciendo Cain en declaraciones recopiladas por ESPN.

Los números del jugador de 36 años estaban siendo unos de los más pobres en su carrera, bateando para un .179, con un cuadrangular, 9 carreras producidas, con 26 imparables, y 5 dobletes.

Carrera muy respetable

En caso de que este haya sido el adiós de Lorenzo Cain, el jardinero central se despide con 13 temporadas en la MLB, habiendo jugado únicamente para 2 equipos en su carrera, los Milwaukee Brewers, y los Kansas City Royals.

“Les deseo a todos mis compañeros de equipo lo mejor, entrenadores, entrenadores, todos con los que he jugado o conocido a lo largo de toda mi carrera, les deseo lo mejor. Ha sido un viaje muy divertido para mí, sin duda", agregó Cain, palabras que parecen ser una despedida de los diamantes.

Cain fue 2 veces seleccionado al Juego de Estrellas, recibió 3 premios Fielding Bible Award, fue Jugador Más Valioso de la Serie por el campeonato una ocasión, recibió un Guante de Oro, y fue una vez campeón de la Serie Mundial en 2015 con los Royals.