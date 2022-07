MLB: Max Scherzer se ha declarado listo para volver a las Grandes Ligas con los Mets

Limitado a solamente 8 partidos en lo que va temporada en la Major League Baseball (MLB) debido a una distensión en un músculo oblicuo, Max Scherzer siente que ha completado su rehabilitación y está listo para volver con los New York Mets.

El veterano de 37 años, ya ha hecho su segunda apertura en las Ligas Menores en la Doble-A Binghamton, completando 4.2 entradas, haciendo 80 lanzamientos, y ponchando a 8 bateadores.

“Me sentí bien allá afuera. Pude trabajar y salir de aprietos. Estoy listo”, dijo Scherzer después del encuentro, en declaraciones recogidas para el sitio web oficial de la MLB.

Decente labor

En su salida, Max Scherzer permitió 3 carreras, 4 imparables y una base por bolas, suficiente acción para en las horas siguientes mantener monitoreando su oblicuo del cual se recuperó, y evitar una recaída.

“Siento que tenía en el brazo para enfrentar a uno o dos bateadores más. Mi brazo está bien. Pero tienes que ser cuidadoso, más cuando estás recuperándote de esa lesión en específico”, agregó el veterano.

Max Scherzer es un 3 veces ganador del premio Cy Young, 8 veces seleccionado al Juego de Estrellas, 4 veces líder en juegos ganados, 4 veces líder en ponches recetados.

“Realmente me siento confiado en cómo me recuperaré de cara a mi próximo turno”, mencionó. No creo que me rehabilite tanto en el proceso. No quiero sobrecargar mi oblicuo”, comentó.