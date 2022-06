MLB: Max Scherzer ya lanzó en Ligas Menores, asegura no tener molestias físicas; su vuelta a los Mets es inminente

Un paso más ha dado Max Scherzer en su camino de vuelta a los New York Mets en la Major League Baseball (MLB), ya que de acuerdo al informe de Nick Aguilera de MLB.com, el astro ya lanzó en las Ligas Menores, como parte de su recuperación de una distensión en un músculo oblicuo.

Scherzer de 37 años, tuvo acción en la Doble A para los Rumble Ponies, en donde en su apertura trabajó durante 3.1 entradas, llegando hasta 65 lanzamientos, de los cuales 43 fueron strikes (estaba programado para hacer entre 60 y 70 lanzamientos).

El diestro de los Mets permitió 3 carreras, 2 de ellas limpias, en la derrota 7-6 ante los Reading Fightin Phils, en donde ponchó a 6 bateadores, otorgando una base por bolas, y se fue sin decisión.

Sin recaída

Según las declaraciones del 3 veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer dijo haberse sentido bien, sin molestias, por lo que únicamente queda esperar y seguir fortaleciendo de cara a su regreso a las Grandes Ligas.

"Me siento bien con mi presentación de hoy. Siento que pude hacer todo lo que quise y puse presión sobre el oblicuo. No sentí molestias. Veremos cómo me siento mañana”, dijo el veterano, de acuerdo MLB.com.

Te recomendamos leer

Los Mets son primeros de la Liga Nacional con marca de 45 victorias y 25 derrotas, por lo que una vez recuperen a Scherzer, quien es un 8 veces All Star, 4 veces líder en juegos ganados, y 3 veces líder en ponches, será una gran incorporación.