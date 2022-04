MLB: Myles Straw y Cleveland acordaron una extensión de contrato por 25 millones de dólares

Los Cleveland Guardians le han hecho una extensión de contrato al jardinero Myles Straw, por la nada despreciable cantidad de 25 millones de dólares, por 5 temporadas más, de acuerdo a la agencia Associated Press (AP).

El pelotero de 27 años, y 5 temporadas en la Major League Baseball (MLB), llegó a los Guardians el año pasado, luego de ser traspasado por los Houston Astros, donde estuvo desde el 2018.

Este fue el tercer acuerdo de largo término para el conjunto de Cleveland, luego de las extensiones de Emmanuel Clase por 5 años y 20 millones de dólares, y la de José Ramírez de 124 millones de dólares por 4 años, el contrato más grande en la historia de la franquicia.

Cumplió en sus primeros meses

Al ser traspasado con más de media temporada jugada con los Astros (98 partidos), llegó a los Guardians para jugar los últimos 2 meses (60 partidos), en donde dejó promedio de bateo de .285 con 2 cuadrangulares 68 imparables, 16 dobletes, 14 carreras producidas, y 13 bases robadas, números que le valieron una extensión de contrato.

“Desde el día que llegué (a Cleveland) el año pasado, estos muchachos han sido geniales conmigo y con mi familia, y realmente cuidan de mi familia y eso significa mucho para mí. Me encanta la ciudad. Este equipo ha sido increíble, desde la oficina principal, el personal, los compañeros de equipo, los aficionados; Todas las anteriores. Ha sido genial. Si no disfrutara de esas cosas, no habría hecho algo como esto”, dijo Straw.

Términos específicos podrían hacer que su contrato llegase a ser por 7 años, y valiera alrededor de 43.5 millones de dólares para el aún joven jardinero, que ha convencido a la gerencia del club de Ohio.