MLB: Prospecto de los Mariners, Julio Rodríguez, estará en el roster de inicio de temporada

Los Seattle Mariners tendrán en el roster a su talentoso prospecto Julio Rodríguez en el roster para el Opening Day en la Major League Baseball (MLB), de acuerdo a Enrique Rojas de ESPN, y la misma organización, que lo publicó en sus redes sociales.

“El gran momento ha llegado! Julio Rodríguez será parte del roster de Opening Day”, anunció el equipo a través de un desplegado.

El pelotero de 21 años de origen dominicano, fue firmado a los 16 años como agente libre internacional por los Mariners, por 1.75 millones de dólares en el 2017.

Leer más: Emmanuel Clase firmó por 5 años y 20 millones de dólares con Cleveland

Potencial enorme

Su lugar se lo ha ganado con base en trabajo y resultados con los Mariners, ya que en los entrenamientos de primavera, bateando para un porcentaje de .419, con cuatro dobletes, 3 cuadrangulares, 9 carreras anotadas y 8 producidas.

“Me siento muy contento, porque esto es con lo que nosotros soñamos como peloteros, y ver tu sueño convertirse en realidad se siente muy bien, que todo el trabajo que he hecho yo, y cada uno de mis familiares, y todas las personas que me rodean y me ayudan a ser mejor”, comentó Rodríguez.

Leer más: Jeremy Peña luce listo para intentar llenar el hueco que dejó Carlos Correa

Seattle debutará el jueves 7 de abril en contra de los Minnesota Twins, en partido a disputarse en el Target Field, casa de los ‘Mellizos’, mientras que en casa debutarán hasta el viernes 15 de abril.