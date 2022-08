MLB: Rodolfo Castro de los Pirates será investigado por el incidente en el que su celular se salió de su bolsillo en pleno juego

Un bastante inusual suceso ocurrió en el partido del martes entre los Pittsburgh Pirates y los Arizona Diamondbacks en la Major League Baseball (MLB), en el que se vio involucrado Rodolfo Castro de los Pirates.

Mientras se barría en tercera base, el teléfono celular de Castro, originario de República Dominicana, salió volando de su bolsillo trasero y cayó en el terreno de juego, video que se hizo viral en las redes sociales.

Lo más curioso es que Castro no se dio cuenta de lo que había sucedido, hasta que el umpire de tercera base se lo hizo saber, el beisbolista lo levantó, y se lo dio a su coach de tercera base.

“No creo que haya un pelotero profesional que saldría al terreno de juego con la intención de llevar su teléfono celular. Es horrible que me haya ocurrido a mí. Obviamente, no fue de manera intencional”, comentó Castro después del partido en declaraciones publicadas por ESPN.

Investigación

Un día después del incidente, la oficina central de la MLB anunció que se hará una investigación, de acuerdo a lo reportado por Ken Rosenthal del portal The Athletic, revelando que Castro pudo haber incurrido en una violación al reglamento.

De acuerdo a lo revelado por el periodista, “la regla que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en el terreno de juego”. Todavía no se ha dado a conocer nada sobre una multa o sanción para el toletero.

“Realmente, sólo recuerdo que me vestí, me puse el pantalón y fui a comenzar algo. Nunca me pasó por la mente pensar que seguía teniendo el celular en mi bolsillo. Salí y nunca lo sentí en mi bolsillo”, agregó Castro, en palabras recopiladas por MLB.com.

Rodolfo Castro fue recientemente ascendido a las Grandes Ligas, proveniente de la Triple A de Indianápolis, y tras 22 partidos, acumula un jonrón, 4 carreras producidas, 2 bases robadas, con 189/.268/.552.