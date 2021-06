MLB: Se acabó la paciencia en los Yankees y aficionados piden el cese de Aaron Boone

Estados Unidos.- Ya no hay más que demostrar, Aaron Boone no es el manager que los Yankees necesitan, en 4 temporadas frente al equipo no ha podido darles una alegría a la afición y ahora esa misma afición son los que piden eufóricamente la salida del entrenador para darle paso a un cambio y por fin pelear por algo en la MLB.

Este fin de semana fue la gota que derramó la gota del vaso cuando uno de los rivales directo en la MLB para los Yankees, el equipo de Medias Rojas les hayan derrota en 3 juegos y de muy mala forma. De momento el equipo de Yankees no está tan mal en la temporada pero las maneras en la que cae en sus juegos es lo que disgusta a sus fans.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La temporada del equipo de Boone tiene una racha de 31 ganadores y 29 perdidos, si bien está muy parejo es algo que no tiene muy alegres a sus seguidores que esperaban más luego de el inicio. Aunque hablando de seguir al líder de la Conferencia Americana Este que son los Rays van abajo solo 6.5 juegos lo que a decir verdad es mucho.

Leer más: NBA: Durant e Irving alaban la gran labor de los Nets y haber cumplido en su campo

Es por eso que la afición ya no puede ver más a Boone como el jefe el equipo y piden su salida. De momento no se espera que el estratega salga del equipo a menos que las solicitudes se han más intensas, y mucho menos se han escuchado posibles reemplazos que ocupe el lugar y lo haga muy bien. Y es que Yankees ha dejado del protagonismo en la MLB desde hace ya mucho tiempo estando en pocas ocasiones peleando por el título.

A través de las redes sociales en donde más las personas se han revelado contra el manager, dejando en evidencia que su última actuación con el que se selló la serie ante Boston fue una de las estrategias peores formuladas y que al final les costó el juego.

Leer más: MLB: Evan Longoria será baja mes y medio con Gigantes por lesión

"No quiero verte tuitear nada excepto que Aaron Boone ha sido transferido a Marte", "Por mucho que odio a los fanáticos de los Yankees, el despido de Aaron Boone es prácticamente inevitable", "¿qué pasa con la marioneta de Cashman? nos estamos convirtiendo en el circo liderado por el muppet más grande del béisbol, Aaron Boone", han sido algunos de los comentarios de los aficionados.

Este martes el equipo de Yankees intentarán hacer olvidar a los fans de los malos momentos con el inicio de una nueva serie ante Twins para enderezar el camino antes de que se llegue el momento complicado en el cierre de temporada de la MLB y no puedan tener ya opciones para poder meterse la postemporada.