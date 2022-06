MLB: Stephen Strasburg, lanzador de Washington, ha vuelto a la lista de lesionados

Pésimas noticias para los Washington Nationals, que de acuerdo a la agencia Associated Press (AP), han puesto de nueva cuenta en la lista de lesionados de la MLB a su estelar Stephen Strasburg.

El lanzador derecho de los Nationals, que estaba programado para abrir mañana martes 14 de junio ante los Atlanta Braves, sufrió de molestias en una sesión de bullpen, por lo que el manager Dave Martínez decidió no arriesgarlo.

"Hizo bullpen. Al otro día no se sintió bien. Esperábamos que fuera algo que se le quitara. No fue el caso. Hoy lo enviamos a una resonancia magnética. Aún no tenemos los resultados", dijo el manager.

De más a menos

Stephen Strasburg fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2019 en la que los Nationals vencieron a los Houston Astros, para luego firmar una extensión de contrato enorme por 7 temporadas a cambio de 245 millones de dólares para seguir en Washington.

Sin embargo, a causa de lesiones, desde entonces únicamente ha visto acción en 8 partidos, con marca de 1-4 y 6.89 de efectividad, pésimos números para un 3 veces seleccionado al Juego de Estrellas.

Strasburg viene de ser derrotado el pasado jueves ante los Miami Marlins, juego en el que permitió 7 carreras, 8 imparables, ponchó a 5, regaló 2 bases por bola, en 4 entradas y 2 tercios.