MLB: Vladimir Guerrero Jr cumple 23 años, con un similar inicio de carrera al de su histórico padre

Un 16 de marzo de 1999, nació Vladimir Guerrero Jr, pelotero de los Toronto Blue Jays de la Major League Baseball (MLB), e hijo de uno de los bateadores más temidos de la historia, Vladimir Guerrero Sr.

Guerrero Jr, nacido en Canadá, pero de padre dominicano, ha disputado apenas 3 temporadas en las Grandes Ligas, todas con el equipo canadiense, en las que de acuerdo a una publicación del sitio MLB Stats, ha puesto números muy similares a los de su histórico padre en sus inicios como profesional.

Tomando en cuenta los primeros 344 partidos de ambos, Guerrero padre conectó 69 cuadrangulares, mientras que el Jr ya lleva 72. Guerrero padre ha anotado 206 carreras y su hijo acumula 209, mientras que en porcentaje de bateo tienen .308 y .289 respectivamente. En porcentaje de embasado Guerrero padre sumó .908, mientras que su hijo lleva .884.

Inicio más que prometedor

Si bien esto no garantiza que Guerrero Jr vaya a tener una carrera tan legendaria como su padre, si es un comienzo bastante alentador, ya que en su joven carrera ya ha sido All Star (2021), elegido al primer equipo All MLB (2021), líder en jonrones de la Liga Americana (2021), Bate de Plata (2021), y premio Hank Aaron (2021).

Por otro lado, su padre, le dejó la vara muy alta a su joven y talentoso hijo, al haber sido 9 veces All Star, MVP de la Liga Americana en 2004, 8 veces ganador del Bate de Plata, y ganador del Home Run Derby en 2007.