MLB: ¡Yankees y Mets respiran! Jugadores no vacunados contra COVID-19 ya podrán jugar en New York

Tal y como se anticipó ayer por la tarde, hoy jueves el Alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams ha removido el mandato que impedía a los jugadores de la MLB y NBA de los equipos neoyorquinos que no estuvieran vacunados contra el COVID-19, jugar partidos de local.

Así lo publican en su artículo los periodistas Joon Lee y Nick Friedell de ESPN, siendo esto grandes noticias para los Yankees y Mets de las Grandes Ligas, que podrán contar con su plantel completo tanto de locales como de visitantes.

"Se trata de poner a los atletas de Nueva York en igualdad de condiciones. Estábamos tratando a nuestros artistas de manera diferente porque viven y tocan en la ciudad de Nueva York", dijo Adam durante una conferencia de prensa en el Citi Field, casa de los Mets.

Nada cambia en Canadá

Dicho esto, la liga de beisbol profesional y la ciudad de New York no tienen poder alguno que permita que los jugadores no vacunados de cualquier equipo de la MLB, puedan jugar en Toronto en los partidos de local de los Blue Jays.

El país de la bandera de la hoja de maple sigue siendo bastante riguroso con las normas en contra de individuos no vacunados, y niegan la entrada al país a este grupo de personas.

Cabe mencionar que de las principales ligas deportivas de Estados Unidos, las Grandes Ligas es la que tiene el índice más bajo de vacunación, por lo que bastantes peloteros se perderán partidos cuando sus equipos tengan partido contra Toronto.