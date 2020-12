MLS: Alan Pulido y el Kansas City cambian fecha de semifinales de conferencia

Estados Unidos.- Ya estaba todo listo para los enfrentamientos de las semifinales de conferencia en la MLS, en donde Alan Pulido esperaba lucirse pero la misma organización ha decidió que ambos duelos modifiquen sus días pensando en mejorar la experiencia para los aficionados y alcanzar una mayor audiencia según la Audi MLS Cup Playoffs.

A través de un comunicado en las redes sociales oficiales de la MLS se dio a conocer la modificación, que lejos de perjudicar a los equipos podrían ser su salvación, principalmente por temas de lesionados y un mejor descanso por la carga de trabajo en las últimas semanas, además la misma MLS se dio el tiempo de aclarar que la modificación no se debe a un tema de Covid-19, sino meramente de estrategia.

"Major League Soccer anunció hoy cambios en el calendario de los Audi 2020 MLS Cup Playoffs, ya que la Semifinal de la Conferencia del Oeste entre Sporting Kansas City y Minnesota United FC se moverá un día, al 3 de diciembre a las 8 pm ET (8:31 pm ET arranque del partido), y será televisada por FOX Network y FOX Deportes. Este cambio en el calendario no se debe a Covid-19", se lee en el comunicado.

El partido de la Conferencia Oeste entre el Seattle Sounders vs FC Dallas se mantiene para este martes 1 de diciembre sin ningún cambio pero el que si modifica su fecha es el Sporting vs Minnesota que pasa de miércoles a jueves. Este movimiento trae consigo un cambio más que tiene que ver con la final de la conferencia Oeste que pada del domingo 6 al lunes 7 de diciembre.

Conferencia Oeste

Seattle Sounders vs FC Dallas | 20:30 pm | Martes 1 de diciembre

Sporting vs Minnesota | 19:30 pm | Jueves 3 de diciembre

Final de Conferencia

Ganador 1 vs Ganador 2 | Lunes 7 de diciembre

Por otro lado las semifinales de la Conferencia Este ya se han definido, este domingo y lunes dejando como finalistas al New Englang y al Columbus Crew, dicha final será diputada el día domingo 6 de diciembre en Ohio. Y quien resulte ganador de ambas finales se volverán a ver las caras en las MLS Cup para dar como campeón la liga el siguiente 12 de diciembre.

Final de conferencia

Columbus Crew vs New England | 14:00 pm | Domingo 6 de diciembre

Alan Pulido sería el más beneficiado con este plazo de unos días más para su siguiente valoración ya que el delantero mexicano tiene problemas con una lesión que le ha dejado fuera en los últimos partidos, pero de acuerdo con sus recientes publicaciones en redes sociales se le ha visto ya teniendo entrenamientos en el gimnasio, por lo que de estar listo para este partido podría ver actividad o en caso de que avancen a la final lo guardarían para tenerlo en mejores condiciones.