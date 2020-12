MLS: Bob Bradley dolido por la derrota de Los Ángeles FC ante Tigres

Tras la derrota que sufrieron ante los Tigres de la UANL en la final de la Liga de Campeones de Concacaf (Concachampions), el entrenador de Los Ángeles FC, Bob Bradley dijo sentirse decepcionado porque pensaban que podían hacer algo más y que su equipo de la MLS jugó un fútbol casi perfecto durante todo el encuentro.

"Estamos muy decepcionados. Durante 70 minutos pensé que les habíamos hecho el partido muy difícil. Sabes que es un juego entrecortado, no siempre es que el fútbol sea perfecto, pero pensé que nuestra forma de perseguirlos y empujar el juego durante 70 minutos era bastante buena", externó el estratega del club donde milita el mexicano Carlos Vela.

Bradley admitió que luego del gol del empate, el equipo empezó a cometer más errores, situación que le costó en el gol de la victoria de Gignac.

"Se notaba que en ese momento empezamos a ser un poco más descuidados, un poco más lentos para cerrar las cosas. Y tenemos tantos muchachos de vuelta en posición, pero simplemente no hacemos un trabajo lo suficientemente bueno, sabes que (Luis) Rodríguez pasa y, ya sabes, (Andre-Pierre) Gignac es un jugador inteligente, así que solo está esperando el momento y luego la pelota rueda y es un excelente acabado".

Al ser cuestionado que si el estilo de juego del LAFC debía ser modificado para volver a la pelea de los primeros lugares en la MLS y en la Concachampions, Bradley indicó que no cambiaría nada de su equipo.

"Siempre intentas sumar ideas y mejorar, pero el fútbol que jugamos nos enorgullece. Así que no es como si de repente dijeras que tenemos que cambiar todo. Sabes, una de las cosas que he aprendido hace mucho tiempo es cuando tienes un equipo y estableces una forma de jugar y estableces una identidad, y si de repente un juego no sale como quieres, cuando tienes un período en el que no eres tan bueno.

Agregó que: "No es como si luego dijeras 'Está bien, olvídalo, vamos a intentar algo diferente'. Eso es una mierda. No es así como te conviertes en un buen equipo".

"O te conviertes en un buen equipo cuando tienes ideas de fútbol reales, y todos están comprometidos con el trabajo y luego cada vez sigues intentando mejorar, ya sabes, hacer que los jugadores mejoren y luego crecer como equipo. Además de la mentalidad y la capacidad de competir y jugar en partidos difíciles. Entonces esas son las cosas que creo que nos están sucediendo", externó Bob Bradley.