MLS: Carlos Vela no ha renovado y no descarta salir a otra liga en diciembre

Carlos Vela es jugador histórico y capitán del LAFC en la MLS, pero el atacante está próximo a finalizar contrato con el club y de momento no tiene un acuerdo para renovar. Así lo reconoció el propio atacante recientemente en una conferencia de prensa.

Vela además señaló que se siente contento con el LAFC, pero que tampoco no se cierra a otras opciones. "De momento no hay nada firmado todavía. Estoy abierto a estar aquí, pero si esto no pasa estoy dispuesto a buscar otros lugares", mencionó el delantero que llegó a la MLS en 2018.

El delantero enfatizó que se siente contento con el LAFC y que sigue pendiente el ganar un título, por lo que al menos esta temporada sigue comprometido con coronarse con los angelinos. "Creo que tenenmos un gran equipo, que lo hemos hecho bien y quiero ganar un trofeo, estoy enfocado en eso".

"Lo más importante ahora es traer algunos trofeos aquí, esa es la última parte que me faltaba en los años anteriores, esperamos seguir en esta línea; queremos pelear y trabajar duro para ganar un trofeo con este club", finalizó el atacante, quien acaba de celebrar su partido 100 en el empate del LAFC con el Seattle Sounders.

Con ello, Vela marcó un hito más en la historia del club de Los Ángeles, del cual también es el máximo goleador, con 73 goles hasta este sábado. Pese a ello, su continuidad está en duda, después de 4 años y medio con el equipo, al cual llegó procedente de la Real Sociedad.

A diferencia de otras ocasiones, en las que se vinculaba a Carlos Vela con clubes de la Liga MX o de otras ligas, en esta ocasión no hay rumores sobre cuál podría ser su destino en caso de salir del LAFC. De momento, se mantiene concentrado con su club, con el cual enfrentará al New York Red Bull el próximo domingo.