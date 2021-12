MLS: Entrenador del New York City cumplió con desmedido festejo luego de ser campeón

Estados Unidos.- Este fin de semana se vivieron grandes momentos para el deporte, especialmente en el futbol y uno de ellos tuvo lugar en los Estados Unidos, al momento de definir al campeón de la MLS y su protagonista fue el Director Técnico del New York City, Ronny Deila quien prometió que de ser campeón se despojaría de su ropa en plena cancha y frente a las cámaras y sus jugadores el entrenador cumplió siendo la sensación de las redes sociales.

Todo se había planeado desde su llegada ya que avisó que haría algo loco para celebrar en caso de ganar el título, luego de que el New York City se plantaba en la final de la MLS, Ronny Deila se comprometió a hacerlo y luego de que su equipo hizo el trabajo en el campo no le quedó de otra más que cumplir, pero ahora como el monarca de los Estados Unidos, su reacción se volvió tendencia en las redes que hasta la misma cuenta de la MLS lo compartió.

Tras el silbatazo final, Ronny ya con el festejo junto a sus jugadores, se posicionó en el campo de juego, todos con sus cámaras muy pendientes comenzaron a grabar el momento, poco a poco el estratega comenzó a sacarse la ropa hasta quedar en calzoncillo ante la mirada se asombro de todos, luego de ello, comenzó a hacer algunas flexiones y por último tomó el trofeo de la MLS y lo levantó en símbolo de victoria y festejó saludando a los aficionados que seguían en el estadio.

Ronny Deila sintiendo mucho su festejo como campeón de la MLS | Foto: Captura

Ronny de 46 años de edad le perdió el miedo al ridículo pero no se arrepiente, incluso tras la celebración atendió a los medios y aseguró que quizá habló de más pero no fue algo que no repetiría ya que si ganan una vez más estará en su mente hacerlo, "Quizás dije demasiado cuando me contrataron, pero no me arrepiento de eso. Fue un gran momento y lo volveré a hacer si seguimos ganado trofeos", dijo el entrenador luego de ser tendencia mundial.

New York City quien forma parte del grupo de equipos del Manchester City había sido creado con la finalidad de ser protagonista, ha tenido jugadores de mucha importancia como Andrea Pirlo o David Villa quienes vivieron grandes momentos en el equipo pero en más de 6 intentos peleando el título no habían logrado hasta ahora y pueden llamarse campeones de la MLS.

El campeonato se definió al pasado sábado ante el equipo del Timbers. Las acciones fueron más que parejas, la final la comenzó ganando el New York con gol de Valentín Mariano a los 41 minutos, y cuando ya se sentían campeones apareció Felipe Mora al 90+4 para poder el empate a 1 y mandar el juego a penales en donde el New York sacó lo mejor y ganó el partido 2-4 para así coronarse por primera vez en la MLS.