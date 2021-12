MLS: Erick "Cubo" Torres se queda sin equipo, Atlanta United no cuenta más con él

Estados Unidos.- Aún no culmina la temporada 2021 de la MLS y el Atlanta United dio aun paso contundente como el resto de equipos que ya no están en competencia y es hablar sobre el futuro de su plantilla, ahora a unos meses del inicio del torneo 2022 reveló con qué jugadores contará para esa oportunidad y los que ya no tienen cabida en el club en donde destaca el mexicano Erick "Cubo" Torres quien deberá dejar equipo y buscar oportunidades en otro lado, quien sí seguirá es el otro mexicano Jürgen Damm.

A través de un comunicado el Atlanta United el club más rico en todo el continente Americano reveló que ya sabe que pasará con su plantilla, dando de baja a los siguientes elementos; Mo Adams, Josh Bauer, Alec Kann, Ben Lundgaard y Cubo Torres. Tambien el caso de Ronald Hernández quien dejará el equipo al final de año que es cuando termine su préstamo, luego de ello regresará al equipo que pertenece, ellos son los que ya no serán parte del equipo de la MLS la temporada siguiente.

El mexicano tenía apenas un par de campañas con el equipo del Atlanta pero no pudo afianzarse, la delantera siempre estuvo bien cuidada por Josef Martínez quien es el goleador del equipo, lo que hizo casi imposible que el canterano de Chivas pudiera tener más minutos. Ahora su destino es incierto, aunque tiene cierta experiencia en equipos de la MLS podría encontrar un nuevo espacio para seguir con su carrera luego de que en la Liga MX tampoco ha sido un hombre constante iniciando con el Rebaño, luego Cruz Azul y Tijuana.

Atlanta United por ahora anunció a 21 jugadores con los que si contará en donde destaca al otro mexicano Jürgen Damm que a diferencia del Cubo Torres si ha tenido más minutos gracias a que su posición es diferente y por las bandas gana en velocidad lo que le da un plus para que el entrenador la tenga algo de consideración para que pueda seguir en el equipo unas temporadas más.

En esta campaña el Atlanta United con ambos mexicanos llegaron a las finales del torneo, en donde se enfrentaron al New York City en donde cayeron y quedaron eliminados, aún muy lejos de la pelea por el título. A pesar de ser el equipo más rico de todo el continente en la fases de eliminación directa no están teniendo los mejores resultados posibles lo que hace que hayan ganado muy poco en si historia en la MLS.

De la misma manera el equipo de la MLS anunció que la temporada 2022 arrancará este 12 de diciembre con las ventanas de intercambio de jugadores. "El Draft de Expansión de la MLS" será para el 14 del mismo mes y para contratar fuera del país arrancará a partir del 15 de diciembre. De esa manera buscarán encontrar más jugadores de calidad para pelear por el título en la siguiente campaña.

En las últimas horas un jugador mexicano ya confirmado ha dejado a su equipo en la MLS, se trata de Jonathan Dos Santos quien se fue del LA Galaxy luego de decidir que su tiempo en el equipo había llegado a su fin. Asimismo se dio a conocer que otro jugador podría estar viviendo sus últimos minutos en el futbol de Estados Unidos es Rodolfo Pizarro quien saldría del Inter de Miami para fichar con Rayados, aunque aún se mantiene como rumor.