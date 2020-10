MLS: Galaxy habla de la posible salida de Javier Hernández a las Chivas

Los Ángeles.- Este jueves la directiva del LA Galaxy esclareció los rumores que ponían a Javier 'Chicharito' Hernández en las Chivas. De acuerdo con Dennis Te Klose el equipo angelino no tiene planes de dejar ir al mexicano aunque también afirmó que las cosas no han salido como habían planeado, esto debido el bajo rendimiento del jugador.

La ausencia en los últimos partidos de Hernández en la banca del equipo levantó la sospecha por lo que iniciaron los rumores. Más tarde el futbolista envió un mensaje para aclarar que todo se debe a que tiene una lesión que lo que mantiene inactivo.

A esta declaración se le sumó la de Te Klose quien confirmó que no hay comunicación con el equipo rojiblanco sobre alguna transacción, "No hay nada de cierto en los rumores de que él irá a Chivas o cualquier otra cosa".

Aunque reconoce que ha sido un año difícil para el equipo como para Javier Hernández quien llegó como la figura pero ahora ha quedado a deber. Reafirmó su compromiso de tener una mejora para los siguientes juegos o incluso para la otra temporada.

"Creo que ha sido un año muy desafiante para todos y ciertamente para Javier. Obviamente lo hicimos venir con altas, altas expectativas de él, de nosotros mismos, de todos. Hasta ahora no hemos podido conectar estas altas expectativas".

Temporada debut en la MLS

Chicharito llegó en enero de 2020 al Galaxy, fichado del Sevilla de España. Las expectativas eran altas pues aunque la MLS ha avanzado notoriamente el ritmo y la calidad del futbol son diferentes por lo que se esperaba que los resultados fueran de inmediato. Por el contrario lo único que han podido tener del mexicano en poco más de 8 meses ha sido un gol y constantes bajas por lesión.

Chicharito ha perdido la titularidad en el Galaxy | Foto Twitter LA Galaxy

A sus 32 años apenas ha jugado solo 10 veces con el equipo de Barros Schelotto y no les ha ido nada bien, una racha de hasta 5 juegos sin ganar y una cuota goleadora muy baja, esto sumado a las fallas notables del mexicano frente al arco comenzaron a generar ruido en los aficionados que ya han pedido su salida del equipo.

Recientemente no se le dejó en a banca luego de su falta de gol, un partidos después no fue convocado. Días después a través de sus redes sociales él mismo informó que su ausencia se debe a una lesión la cual lo alejará unos días del campo, "Hoy me toca estar fuera por lesión, pero deseo que mi equipo pueda sacar los 3 puntos para mantener viva la posibilidad de calificar a los playoffs. Vamos mi @lagalaxy".