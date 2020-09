MLS: Inter de Miami tiene en la mira a Gonzalo Higuain

El equipo del Inter de Miami tiene en la mira al delantero argentino Gonzalo Higuain, el pampero pertenece a la Juventus de Turín, pero la directiva encabezada por David Beckam buscará fichar al sudamericano.

El entrenador del equipo, el uruguayo Diego Alonso, fue consultado al respecto y no lo descartó. "No hablo de jugadores que no entreno, pero es claro que tenemos un espacio para un jugador más, seguiremos buscando las posibilidades de un jugador que nos ayude a tener un mejor equipo", aseguró.

En el equipo de la MLS ya hay jugadores argentinos del pelo de Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Matías Pellegrini y Julián Carranza. Además, en la MLS también juega su hermano Federico, quien viste los colores de DC United.

En agosto de 2018, fue cedido por la Juventus de Turín al A. C. Milan a cambio de 18 millones de euros por un año con una opción de compra de 36 millones adicionales de la misma moneda.

En enero de 2019, luego de rescindir su contrato de cesión en el A. C. Milan, fue cedido por parte de la Juventus, al Chelsea F. C. de la Premier League de Inglaterra.

En los Blues hizo su primer gol (y doblete además) ante el Huddersfield en la jornada 25 de la Premier.

En total, disputó 19 partidos en dicho club y marcó 5 goles. Comenzó siendo titular y luego pasó a integrar el banco de suplentes. Obtuvo la Liga Europa de la UEFA 2018-19, certamen en cuya final (ante el Arsenal) no entró ni un minuto al campo de juego.

Unos meses después, el club inglés anunció que el Pipa no iba a ser tenido en cuenta y dio por terminado el préstamo que lo vinculó desde principio de año, con una opción de compra que los Pensioners prefirieron no utilizar.

