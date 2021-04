MLS: LAFC no quiere perder a Carlos Vela y han iniciado la gestión para su renovación

Los Ángeles.- Carlos Vela ya representa mucho para el LAFC y la MLS por lo que el equipo angelino estaría ya en el proceso para renovar el contrato del mexicano el cual vence en diciembre, al cierre de la temporada. La directiva ha estado pendiente de las necesidades de Carlos Vela pero los rumores de que en Europa lo quieren de regreso los alertó.

Carlos Vela llegó a la MLS directamente desde el futbol español por lo que así como llegó se puede ir, si bien por parte del mexicano no hay alguna postura ante las supuestas ofertas del viejo continente, el LAFC no estará dispuesto a perder a su jugador al menos sin tener algo que los beneficie.

De acuerdo a reportes que salen desde la MLS el equipo de Los Ángeles están agradecidos con lo que el mexicano les ha dado que en su nuevo contrato ya estarían dándole un aumento que sobrepase los 3.5 millones de dólares por las siguientes dos temporadas lo que extendería su paso en los Estados Unidos hasta el 2023.

Hasta el momento el máximo goleador de la MLS no se ha hecho presente a ante su posible salida, él en varias ocasiones ha dicho que se siente cómodo viviendo en Los Ángeles por seguridad de su familia y que no está pensando en moverse a menos que llegara una oferta como las que tuvo hace algunos meses con el Barcelona u otros equipos.

Por ahora Carlos Vela se centra en el inicio de la MLS mismo que no ha sido el que había pensado pues en dos jornadas solo ha podido jugar 22 minutos luego de que en el primer partido se lesionó teniendo que dejar el partido. Para la segunda fecha no fue requerido pensando en su recuperación. De momento no hay nada confirmado si estará para el fin de semana.

Pese a no estar en el campo el LAFC se mantiene en tercera posición solo detrás del LA Galaxy y el Seattle Sounders en la Conferencia Oeste de la MLS. Misma

división que comparte con otros jugadores mexicanos como Javier Hernández que también vive en la misma ciudad y que ha iniciado la temporada de gran manera

ya con 5 goles. También Alan Pulido y la tercia del San José con Javier López, Osvaldo Alanís y Carlos Fierro.