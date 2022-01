MLS: Lorenzo Insigne deja al Napoli y ficha por el Toronto FC de Canadá

Canadá.- El capitán de la Selección de Italia y del Napoli, Lorenzo Insigne ha decidido que su tiempo en Europa ha llegado a su fin, al menos por un tiempo y es que el delantero ha firmado para jugar con el Toronto FC de la MLS al cual irá en este 2022 ya que culmine la temporada con el equipo italiano con quien ya no renovó su contrato luego de varias semanas negociando pero que el final no se llegó a un acuerdo. Ahora Insigne ha firmado un precontrato para asegurar su pase en verano.

Si bien ya es prácticamente es oficial, el jugador no podrá estar con su nuevo equipo hasta el final de la campaña con el Napoli, por esa misma razón de que no ha renovado y que tiene contrato vigente con el equipo Italia hasta el 30 de junio de 2022, luego de esa fecha pude reportar con su nuevo equipo. Ya en las redes sociales el equipo canadiense que juega en la MLS de los Estados Unidos ya ha comenzado a celebrar su gran contratación, hay que recordar que no es primer italiano que tiene ya que Giovinco tambien estuvo algún tiempo con ellos.

En el comunicado que ha revelado el mismo Toronto en sus redes sociales hace oficial que se trata de un precontrato lo que ha firmado el italiano y la cantidad de tiempo por la que firma que son 4 años, "Toronto FC anunció hoy que el extremo internacional italiano Lorenzo Insigne firmó un precontrato para unirse al club en un contrato de cuatro años que comenzará el 1 de julio de 2022. Se agregará a la lista como Jugador Designado a la espera de recibir su Internacional. Certificado de transferencia", se lee.

Bill Manning, presidente del Toronto FC, aseguró que es un día histórico para el club al incorporar un jugador de talla mundial a sus filas, recordando los logros del jugador, especialmente el más reciente que tiene que ver con ser campeón de la Eurocopa, "Lorenzo es un jugador de ataque de clase mundial en el mejor momento de su carrera. Fue campeón de Europa con Italia y ha actuado en los escenarios más importantes durante su carrera en el club con el Napoli. Lorenzo tiene talento para cambiar de juego. Juega el juego con alegría y pasión, y a nuestros fanáticos y seguidores les encantará verlo como miembro de nuestro equipo", agregó.

Lorenzo Insigne firmó su precontrato con el Toronto para unirse con ellos a partir del 1 de julio de 2022 | Foto: Captura

Lorenzo Insigne llegará a la temporada 2022 de la MLS justo a la mitad del torneo, hay que recordar que en Estados Unidos el calendario para el futbol va diferente al resto del mundo ya que se juega en un mismo año de marzo a noviembre. Por lo que el jugador apenas tendrá unas vacacione cuando termine el torneo en Europa para concentrar con su nuevo equipo y prepararse para ser considerado para las eliminatorias para lograr el pase al mundial.

Palmarés de Lorenzo Insigne

416 partidos con el Napoli

114 goles y 95 asistencias (En todas las competencias)

Supercopa 2014-2015

2 Coppa Italia 2013-2014 y 2019-2020

Eurocopa 2021

Lorenzo Insigne se une a la larga lista de jugadores de renombre que llega a la MLS en los últimos años, entre los más recordados están David Beckham quien ahora es dueño de un equipo en la MLS. David Villa, Andrea Pirlo, Steve Gerard, Zlatan Ibrahimovic, Giovinco, Gonzalo Higuain entre otros jugadores que han dejado su nombre en el futbol de los Estados Unidos.