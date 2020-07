MLS: Radamel Falcao y Luis Suárez son las nuevas "bombas" que desea el Inter de Miami

Miami.- La franquicia de Miami quiere ser la mejor del campeonato de los Estados Unidos y desde su primera aparición que fue este año en el mes de febrero ha buscado tener a los mejores en el campo. Teniendo a David Beckham como el dueño y los contactos que ha conseguido en su paso por el futbol no sorprendería que en la siguiente temporada se pueda a ver por lo menos a uno de los jugadores mencionados. Ahora suenan de fuerte manera Luis Suárez del Barcelona y Radamel Falcao del Galatasaray. Ambos ya con cierta edad que les permitiría jugar en una liga con menos intensad como la de los Estados Unidos.

Según medio europeos el uruguayo sería la primera opción del inglés dueño del Miami. Suárez tiene compromisos con el Barcelona hasta el 2021, por lo que se habla de que Beckham ya habría ordenado a sus oficinas que busquen la manera de que sea él quien llegue a su club para la siguiente temporada. Luis aunque tiene gran participación en el equipo español sabe y siempre ha sido consciente de que la edad poco a poco lo irá marginando del campo.

En la actualidad Suárez cuenta con 33 años de edad, donde ya entró en el camino final de su carrera. En los últimos semestres ha sufrido por algunas lesiones que lo dejaron fuera del campo. Ahora para el regreso de LaLiga ante el parón por el coronavirus al igual que sus compañeros no tuvieron un gran desempeño. Recientemente el mimo delantero aseguró que su futuro no está escrito aun y que si en la MLS aparece una buena oferta no dudaría en aceptarla por lo que la vía principal sería el Inter de Miami.

Otro de los jugadores que interesa en los Estados Unidos y que se ha convertido en el objeto del deseo para muchos equipos desde su grandes momentos en el Porto, Atlético de Madrid es el colombiano Radamel Falcao. Actualmente juega para el Galatasaray de Turquía, de igual manera que Suárez está viviendo la parte final de su carrera la superar los 30 años de edad, aunque su presente no es el esperado ni el más interesante.

Falcao tuvo un gran despunte con el Porto y que decir del Atlético de Madrid, su paso por el Monaco fue el parte aguas de los que se convirtió su carrera. Fue ahí donde solo unos meses antes del Mundial de Brasil sufrió una fuerte lesión en su rodilla que aunque pudo recuperarse físicamente no fue así en su nivel futbolístico. Falcao no tuvo ya los mismos resultados, su paso por el Manchester United no fue el esperado y aunque fue bien recibido en el equipo turco no ha podido volver a ser el mismo.

Aun así eso no parece importar Beckham que lo ha pedido y ha mostrado interés con que se una a su equipo. Recientemente se filtraron algunas imágenes en Internet donde se puede apreciar que en las tiendas oficiales del conjunto de Miami se encuentran jersey del equipo con el nombre y número del 'Tigre', y aunque mucha gente ha especulado que la contratación ya está hecha, ni la directiva ni el mismo dueño se han proclamado el respecto.

En los que respecta con el torneo especial que la MLS organizó en Orlando, el equipo de Miami no fue los que se esperaba y en la primera ronda se fue eliminado, ahora se juegan los 4tos de final pero sin el conjunto del inglés. En ese mismo equipo se encuentra el mexicano Rodolfo Pizarro quien fue buscado personalmente por David Beckham para que se uniera a su equipo siendo el primer 10 de la historia del club.

