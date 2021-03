MLS: Seattle Sounders lanza jersey inspirado en Jimi Hendrix

El Seattle Sounders se vistió de gala con su nueva playera para esta temporada 2021 de la MLS y es que en esta ocasión decidieron homenajear al hijo prodigo de la ciudad, "Jimi" Marshall Hendrix.

El jersey celebra la vida y carrera de la leyenda del rock de los ‘60s, cuya banda "The Jimi Hendrix Experience" fue exaltada en 1992 al Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Seattle fue y siempre será el hogar de Jimi. Los Sounders también son puro Seattle", expreso Janie Hendrix, CEO y presidenta de Experience Hendrix, empresa familiar encargada de gestionar los derechos del legado del autor de "Foxy Lady" y "All Along the Watchtower", entre otros históricos temas. "Colaborar con el Sounders en la creación de una camiseta es nuestra forma de jugar con el equipo local".

"Jimi se dedicaba a honrar el lugar de dónde provienes. Este proyecto nos permite retribuir a la comunidad que él amaba. Creo que ésto enorgullecería a Jimi".

Entre las curiosidades que tiene este jersey, es que cuenta con la firma oficial de Jimi Hendrix en la esquina inferior izquierda de la casaca, mientras que en la parte interna del cuello está rodeada por un gráfico manuscrito de la canción "Straight Ahead", que forma parte del álbum póstumo "First Rays of the New Rising Sun" publicado en 1997.

⬥ The Jimi Hendrix Kit ⬥



Inspired by a matchday tradition, honoring a Seattle icon. pic.twitter.com/DNJUGCWDIn — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 25, 2021

La actual encarnación del Sounders FC fue creada el 13 de noviembre de 2007 como el 15º equipo de expansión de la Major League Soccer.

En la MLS, el equipo del Seattle Sounders cuenta con dos campeonatos logrados los años de 2016 y 2019, como también dos subcampeonatos los años de 2017 y 2020.