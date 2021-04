MLS: Sebastian Lletget se disculpó por usar un insulto homofóbico en las redes

El jugador del LA Galaxy, Sebastian Lletget, pidió disculpas después del polémico video que subió a su cuenta de instagram con su compañero de equipo Julián Araujo.

Lletget, de 28 años, publicó un video en su cuenta de Instagram, que ya fue eliminado, que lo mostraba acercándose sigilosamente a su compañero de equipo del LA Galaxy Julián Araujo y dándole una palmada en el cuello mientras gritaba "eeeeeeehhhh p ***!”.

Sabemos a ciencia cierta el gran problema que le ha traido a la Federación Mexicana de Futbol este grito y es por ello que el futbolista norteamericano recapacito y lo borro de su cuenta oficial de instagram.

Inclusive en el Preolímpico pasado en Guadalajara, la Federación mexicana fue amenazada de que si el grito continuaba en esta justa, se les volvería a penalizar como se hizo hace años por la misma problematica en distintos estadios del mundo.

Lletget emitió una declaración a través de OutSports sobre lo que paso con ese video que causo un poco de molestia en redes sociales.

"Lo arruiné. Hoy temprano, publiqué un video que me incluía usando un insulto despectivo en español. He eliminado un video de mi historia de Instagram, pero quiero abordar su impacto y no esconderme de esto. Asumo toda la responsabilidad y la propiedad de lo que fue una frase extremadamente pobre y mal pensada y no tengo excusa para mis acciones. Lo siento y sé el dolor que este término ha causado a tantos.

Lletget ha estado en la Selección Nacional de Estados Unidos desde 2017 y ha representado a su país a nivel internacional desde que era un adolescente. Lleva con el Galaxy desde 2015.