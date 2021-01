MLS anuncia su calendario e incluyen la Leagues Cup y Campeones Cup

Estados Unidos.- La MLS se prepara para su regreso y para ello hizo oficial las fechas importantes de su competencia en donde destacan que ellos tienen considerados los torneos de la Leagues Cup y Campeones Cup ante los equipos de la Liga MX como se hizo en el pasado 2019.

A través de una publicación en la cuenta de Twitter de la MLS se dio a conocer una imagen en donde se ven las fechas más relevantes para el inicio de la competencia oficial en el futbol de los Estados Unidos.

El primero y más importante es el inicio de entrenamientos para todos los equipos el cual será a partir del 22 de febrero. Desde esa fechas se espera que todos los equipos ya estén completos para el torneo. Mientras que la competencia dará inicio los días 3 y 4 de abril, un total de 6 semanas antes para que los clubes tengan el tiempo necesario para preparar su torneo, además para trabajar en los protocolos de salud.

Serán un total de 27 los equipos que salgan cada fin de semana para competir esto luego de que el equipo de Austin FC se incorpora al torneo como nuevo equipo. También anunciaron que debido a las medidas de salud que existen en los países siguen trabajando para llegar a un acuerdo con los clubes que juegan fuera de Estados Unidos como en Canadá y que deben entrar y salir en sus respectivos juegos.

Calendario de la MLS

3-4 de abril (Inicio de la MLS)

Finales de agosto (MLS Heineken Rivalty Week)

Finales de verano (MLS All-Star, Leagues Cup y Campeones Cup)

7 de noviembre (MLS Decision Day)

19 de noviembre (Inician Playoffs de la MLS Cup)

11 de diciembre (MLS Cup 2021)

En este calendario se anunciaron 2 eventos en los que se involucrará a los equipos mexicanos. El primero es la Leagues Cup, este formato cruza a equipos de la Liga MX y la MLS para jugar entre ellos para disputar un trofeo. Los partidos son eliminación directa, el vigente campeón es el Cruz Azul quien derrotó a Cruz Azul. El otro torneo es el el Campeones Cup en donde se enfrentan los monarcas de ambas ligas. De momento no se dijeron fechas solo que serán en verano.

Otro de los eventos que sigue en pausa es el Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS. Este juego estaba programado para el 2020 en su primera edición pero la pandemia hizo que se cancelara. Para este año no se tiene contemplado por lo que no se sabe si más adelante se pueda organizar por ambas ligas.

La MLS contará con 34 partidos para cada uno de los equipos participantes para poder llegar al final el próximo 11 de diciembre. Serán 27 equipos divididos en conferencias de Oeste y Este en Estados Unidos y Canadá. Los mexicanos que verán una nueva oportunidad en esta campaña serán Javier Hernández, Carlos Vela, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Javier Eduardo López, Carlos Fierro, Osvaldo Alanís, Erick Torres, Jürgen Damm, Jonathan Dos Santos, entre otros.