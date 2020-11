MLS descalificaría a clubes que presenten casos de Covid-19

Estados Unidos.- El asunto de la pandemia por coronavirus a golpeado brutalmente en los Estados Unidos, y en el tema deportivo tanto en el futbol americano como en el futbol soccer, ha estado como una circunstancia para los eventos y jugadores, tal es el caso que la Major League Soccer (MLS) ha planteado las exigencias a tan solo unos días de iniciar los playoffs. Según los reportes de la cadena deportiva ESPN, la MLS como cualquier liga de futbol profesional tomaría como opción reprogramar los choques de la fase final si alguno de los participantes, de último momento, confirme algún positivo por Covid-19, pero el tema no termina aquí, puesto que la misma Liga de Estados Unidos complemento el estatuto con una nueva información nada tranquila para los partícipes. ¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si uno de los conjuntos es imposible su presencia en el feudo detallado, será la máxima autoridad de la Major League Soccer la que dictamine la descalificación automática para el referido dando por terminada la eliminatoria con triunfo para el equipo rival que avanzará a la siguiente ronda. Pero que sucedería si los dos equipos estarían imposibilitados para el partido de playoffs, la misma MLS se encargó de responder a esa pregunta. Si ambos clubes con enfrentamiento directo presentan diversos contagios, se basará en los puntos de la tabla de calificación en la temporada y así solucionar que escuadra se avanzaría a la próxima fase de los playoffs, aunque no es 100 porciento oficial lo dicho por la comisión de la MLS. ▪️ Kathryn Nesbitt es la primer mujer asistente en obtener un reconocimiento anual, entre las 5️⃣ ligas profesionales masculinas en Norteamérica.



▪️ Ismael Elfath ha obtenido el premio como Árbitro del Año de la MLS.



¡Felicitaciones a los dos!���� pic.twitter.com/D7qjlh3SB8 — MLS Español (@MLSes) November 19, 2020 Los postermporada de la MLS dará comienzo el próximo sábado 21 de noviembre, pero el día de mañana habrá dos juegos de repesca en la Conferencia Este para encontrar a los dos últimos invitados, en donde uno de los equipos a jugar la noche del viernes es el Inter de Miami en donde juega el mexicano Rodolfo Pizarro.

Ya para los juegos de playoffs, las llaves definidas son San José Earthquakes vs Colorado Rapids y Portland vs FC Dallas y Seattle Sounders vs LA FC por parte de la Conferencia Oeste, mientras que en la Conferencia del Este, Orlando City recibirá a NYC FC y Columbus Crew a New York RB. Philadelphia espera rival de la fase Nashville vs Inter Miami y Toronto de la eliminatoria New England vs Impact Montreal.