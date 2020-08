MLS investigará a dueño de equipo por supuestos comentarios racistas

La liga de fútbol norteamericana (MLS) abrió este jueves una investigación contra el dueño del Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, por unos presuntos comentarios racistas revelados por el medio digital The Athletic.

"Estamos profundamente preocupados por las acusaciones hechas en un informe publicado esta noche sobre el lenguaje y la conducta del propietario del Real Salt Lake", dijo la MLS en un comunicado.

"Major League Soccer (MLS) tiene tolerancia cero ante este tipo de lenguaje o conducta, e inmediatamente comenzará una investigación, señaló.

Por su parte, la Asociación de Jugadores de la MLS dijo que las afirmaciones aparecidas en el artículo son "repugnantes" y pidió a la liga que "suspenda inmediatamente" a Hansen y, si se prueba que las acusaciones son ciertas, sea "forzado a vender el equipo".

La publicación del artículo coincidió con unas controvertidas declaraciones de Hansen este jueves en las que mostró su molestia por la suspensión del partido del miércoles del Real Salt Lake, cuyos jugadores se negaron a competir uniéndose a las protestas del deporte estadounidense por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake.

Hansen, dueño del Real Salt Lake desde 2013, dijo que sintió como "una falta de respeto" la suspensión del choque que iban a disputar como locales contra Los Angeles FC frente a unos 5.000 espectadores.

"Es como si alguien te hubiera apuñalado y luego estuvieras tratando de encontrar la manera de sacar el cuchillo y avanzar", dijo Hansen a la radio KXRK sobre la suspensión. "La falta de respeto fue profunda para mí personalmente".

En el artículo de The Athletic publicado posteriormente se recogen varios episodios supuestamente presenciados por Andy Williams, ex jugador y ex empleado del Real Salt Lake hasta abril, en los que Hansen expresó comentarios racistas.

Uno de ellos ocurrió, de acuerdo con el relato de Williams, en 2016 después de una derrota del Real Salt Lake frente al FC Dallas con un gol del mediocampista afroestadounidense Kellyn Acosta.

Cuando al día siguiente Craig Waibel, entonces manager del Real Salt Lake, le presentó a Acosta "el primer comentario de Hansen fue algo como 'Hey Craig, ¿cuándo vamos a linchar a este tipo?", recordó Williams.

"Kellyn estaba justo ahí, dijo esto justo delante de él. Me di la vuelta y me alejé, y dejé la conversación. Ni siquiera pude lidiar con ello", afirmó Williams, que describió a Hansen como "un jodido racista".

"Dice algo, y piensas, 'Oh Dios mío, ¿qué acaba de decir? Es Donald Sterling parte dos", dijo Williams en referencia al ex propietario de Los Angeles Clippers de la NBA, quien en 2014 fue expulsado de por vida de la liga por comentarios racistas.

