MMA: "Detengamos esto antes de que ocurra una tragedia"; peleadora transgénero causa polémica

Estados Unidos.- Las Artes Marciales Mixtas (MMA en sus siglas en inglés), es uno de los deportes más complejos y más peligrosos que existen en el planeta, pues un mal golpe, una dura llave o un error de movimiento podría terminar con la carrera y la vida misma de algún peleador o peleadora, quien se somete a un duro entrenamiento para presentar una contienda más allá de los límites en el interior del octágono.

Incluso quien se atreve a pelear sabe del riesgo por el que atraviesa pero al mismo tiempo reconoce del espiritu deportivo, el cual debe prevalecer dentro y fuera del campo de batalla. Asimismo sucede en los últimos días en la rama femenil, donde un caso particular comienza a desatar la polémica, después de la manera en como terminó el enfrentamiento.

Y es que Alana McLaughlin, a sus 38 años, es una peleadora transgénero que decidió competir en la MMA dentro de la categoría para mujeres. Si bien ella es recordada por ser un ex sargento de las fuerzas especiales de los Estados Unidos y tras su representación decidió convertirse en mujer.

Alana McLaguhlin sometió a Provost

En su última pelea entró en la zona de combate frente a la francesa Celine Provost, quien no pudo continuar tras ser atenazada por la debutante en las Artes Marciales Mitas. Al quedar sin posibilidades se sometió y su rival se llevó el triunfo, impresionando al Universo de la MMA, pues Provost, con más de 10 años de experiencia, fue vencida con suma facilidad.

Foto de Alana McLaguhlin de hombre

La francesa conectó sus mejores golpes pero tal parece que no le dieron cosquillas a McLaughlin, quien en las últimas horas causó una sorpresiva reacción al difundirse una fotografía del como lucía en su épcoa dentro del ejército estadounidense. Un físico voluminoso, peligroso y tan estereotipado que no quedó desapercibido entre las que podrían ser sus siguientes oponentes ni tampoco de los expertos.

En apenas un artículo que escribió Pierce Morgan en el Dally Mail, explicó: "Independientemente de su historial militar o sus luchas personales mientras crecía, nada de esto justifica lo que sucedió el viernes por la noche. "Muy rápidamente fue obvio que McLaughlin era demasiado fuerte, e igualmente obvio que esta fuerza provenía de los 33 años que pasó como hombre biológico", se lee en su escrito.

Alana McLaguhlin, peleadora de MMA

Desde otro ángulo, Ángel David Castro, uno de los más conocidos por sus podcast de combate refirió en Twitter: "Alana McLaughlin hizo la transición hace 5 años, lo que significa que ella vivió 33 años de su vida como hombre. Aquella noche luchó y golpeó a una mujer biológica...qué sorpresa", indicó.

Luego de las distintos comentarios negativos que se pronunciaron en el medio social Alana McLaughlin se manifestó en su perfil personal, acusando de transfobia a quienes se pronunciaron en su contra después de pelear frente a Celine Provost.

"Recibo muchas variaciones de los mismos mensajes desagradables que me llama tramposa como si no me golpearan durante un round y medio. Todos deben mostrarle un poco de respeto a Celine Provost y llevar su preocupación por el trolling a otra parte. Los transfobicos solo están fortalenciendo mi mano de bloqueo", mencionó ante las críticas.