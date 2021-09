Madre de Cristiano Ronaldo llora de emoción ante el doblete de su hijo en su regreso al Manchester United

Inglaterra.- Tuvieron que pasar 12 años para que Cristiano Ronaldo regresara a Old Trafford y baja que dio la noticia mundial luego de que el portugués marcara un doblete para ayudar en la victoria de su equipo ante el Newcastle United de 4-1. Pero no solo él se llevó las portadas y es que su madre no pudo evitar emocionarse al punto de derramar lagrimas de emoción.

Todo ocurrió en la parte final del primer tiempo, cuando parecía que el partido se iría el descanso con un empate pero en una jugada fortuita Cristiano Ronaldo se encontró con el balón que solo empujó para el 1-0 lo que hizo estallar a Old Trafford y a su madre que al escuchar y ver a su hijo una vez más celebrar no pudo contener el llanto.

Las cámaras de inmediato la captaron en uno de los palcos del estadio celebrando y llorando de emoción, junto a ella la bandera de Portugal era la muestra de amor puro para lo que había hecho su hijo segundos antes. De inmediato la imagen se hizo viral en redes sociales en donde el lado emotivo del regreso de CR7 al Manchester United se hizo presente.

Así fue esl festejo con toda la emoción de la madre de Cristiano Ronaldo | Foto: Captura

Maria Dolores dos Santos Viveiros da Averiro ha sido un pilar muy importante en la vida de Cristiano Ronaldo, desde siempre le ha demostrado todo su cariño por las cosas que tuvo que hacer para que él pudiera ser el futbolista que es ahora. Es por eso y más que CR7 la lleva a donde vaya, ha vivido en Madeira, Madrid y Turín siempre junto a su hijo y ahora vuelven a Manchester.

Cristiano Ronaldo volvería a hacer gritar al estadio al minuto 62' dando una vez más la ventaja al Manchester United, en esta ocasión las emociones de su madre se mantuvieron y no fue tan efusiva como en el primer gol que representó mucho en su vida y en su carrera.

Con el doblete que marcó Cristiano Ronaldo en su re-debut con el Manchester United el portugués llega a 120 goles en 293 partidos con el cuadro inglés luego de que su última participación fue un 30 de junio de 2009 cuando luego partió al Real Madrid.

El resto de los goles fueron cortesía de Bruno Fernandes con un disparo de larga distancia y para cerrar la cuenta Jesse Lingard marcó el 4-1 definitivo.