Madre de Cristiano Ronaldo reaparece en redes sociales para agradecer el apoyo

Portugal.- Este lunes la noticia de que la madre de Cristiano Ronaldo fue ingresada al hospital por un accidente cerebrovascular cuso revuelo, pero ahora 3 días después al parecer ha comenzado con su rehabilitación ya que mandó un mensaje de agradecimiento para todos los que pidieron por su salud.

A través de su cuenta de Instagram la señora Dolores agradece a todos lo que se tomaron el tiempo de declararle una pronta recuperación y desde sus propias palabras califica este hecho como un susto que agradase no pasó a mayores.

"Queridos, este no es el típico mensaje normal de Dolores, pero solo estoy de paso, solo para decirles que me estoy recuperando bien (ya me quejo mucho de estar acostado en la cama durante muchas horas).

Pero sé que es para mi bien, en unos días estaré en mi rutina normal si Dios quiere, todo fue solo un susto, estoy sobria, consciente de lo que me sucedió y con toda la certeza de que tuve suerte, agradezco al equipo médico y a todos los profesionales que han estado conmigo desde la primera hora, agradezco los constantes mensajes de apoyo (no estoy leyendo, pero mi hija Cátia está al tanto de todo lo que sucede en ese lado).

Gracias por la cadena oraciones y energías positivas por todos lados, gracias mis queridos hijos, mis nietos, hermanos y amigos, Dolores regresará pronto, para entonces queridos míos, me gustaría agradecerles por su comprensión y privacidad en general, porque ( jugar).

Realmente pensé que merecía una palabra mía (aunque no fui yo quien escribió el texto, dicte todo lo que quería decir) Gracias a todos"

Cristiano Ronaldo al momento de enterarse de la noticia tomó un vuelo desde Italia con destino a Portugal para visitar a su madre en un hospital ubicado en Madeira, ciudad natal del astro portugués.