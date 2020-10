Madre de Zudikey Rodríguez la engañó para que no sufriera con la muerte de su hijo

Ciudad de México.- Zudikey Rodríguez ha demostrado en Exatlón México que nada es imposible para ella y cada competencia en la que ha salida ganadora lo reafirma. Pero eso no la deja fuera de las grandes y tristes batallas de la vida. Recientemente su madre habló para los medios revelando uno de los momentos más tristes en su familia y en la vida de Zudy.

A través del programa de Venga la Alegría de TV Azteca pudieron conseguir una entrevista con la madre de Zudikey quien reveló algo que pocos sabían en torno a la vida personal de la atleta quien actualmente convive en el programa Exatlón y que se ha convertido en una de las preferidas pero el mismo tiempo de las más rechazadas por algunas actitudes que a los seguidores no les terminan de agradar.

En dicha entrevista conducida por Laura G, la conductora consiguió que revelaran mucha de la vida de la atleta, hasta llegar a la tercera parte donde se confirmó lo que días atrás ya se comenzaba a hablar, la muerte del pequeño hijo de Zudikey que la marcó de por vida y que puso en peligro tanto su salud como su carrera deportiva.

Yolanda Nuñéz comentó que cuándo eso pasó Zudy se encontraba fuera de casa pues asistió a una olimpiada nacional. Cuando el grave accidente ocurrió. Yolanda cuenta que no se atrevía a llamarla por el temor a cómo podría reaccionar. Así que se armó de valor y aunque no le comentó la verdad en la primera ocasión pudo hacer que volviera para poder hablar con ella.

Le tuve que mentir, le dije que viniera que su hermano estaba mal, después que el bebé pero que no estaba mal, pero ella ya estaba presintiendo. Sentí que no se iba a volver a levantar, estaba muy decaída, no quería saber nada, todo el tiempo era llorar", comentó la madre.