Madre de la víctima de Joao Maleck cuestiona que reciba visitas del Piojo Herrera

Guadalajara.- El pasado 23 de junio el futbolista Joao Maleck estuvo involucrado en un accidente automovilístico que dejó dos muertos lo que provocó que el futbolista fuera detenido. Pero lo que ahora genera polémica es que la madre de la joven que falleció, Martha Álvarez-Ugena se entero que el técnico del América Miguel Herrera visitó Joao en prisión lo que vio de mala manera, llamando a una conferencia de prensa.

Ya frente a los medios, pidió que se pusieran en su lugar y que al cumplirse 4 meses del incidente el detenido no tenga aun su sentencia.

“Deben de sentirse muy orgullosos los futbolistas y entrenadores que te visitan en la cárcel, vergüenza debería de darles, a ti Piojo Herrera sé qué hace unos días fuiste a visitarlo a la cárcel a Puente Grande, a ti te digo, Piojo Herrera ¿Qué harías si a tu hija recién casada de 26 años la mata un futbolista cómo me mataron a mi hija? ¿Irías a la cárcel a visitarlo? Y se los cuestiono a los entrenadores, Federación Mexicana de Futbol y futbolistas, ojalá nunca les pase, pero puede ser que sí si no paramos esto”, aseguró la madre de la víctima.

La madre espera y confía que en la nueva audiencia pueda haber noticias sobre la sentencia de Maleck y además hizo un llamado ante las autoridades por un cambio de defensa para llevar sus asuntos legales, pues para ella sus pasados abogados solo la engañaron y cree firmemente que se dejaron sobornar para que las demandas no procedieran.

“Los primeros abogados no hicieron nada, cometieron errores tan graves por lo que en estos momentos nos encontramos en esta situación, los segundos abogados nos engañaron, me estaban presionando para que tomara decisiones en las que yo no estaba de acuerdo, mis nuevos abogados son José de Jesús López Lujano y el licenciado Roberto Fabián Avilés Fernández, son nuestros abogados desde el 16 de agosto”, añadió.

Yo pienso que sí, como lo dije hace rato, no tengo miedo ni me tengo por qué esconder ni por qué echar mentiras, yo pienso que sí, los abogados se vendieron, nos engañaron.

Además pidió ser recibida por el Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y que fuera atendida por segunda ocasión por el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus. Y para cerrar con su comunicado afirmo que creará una fundación a nombre de su hija fallecida para ayudar a los que menos tienen.