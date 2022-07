¡Majestuosa! Antje Utgaard estremece las redes con 'exótico' traje de baño

Malibú, California.- En el comienzo de la semana se celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos, precisamente el lunes 04 de julio, y desde entonces la hermosa modelo, Antje Utgaard, no se despegó de su país natal. En las últimas horas salió de su New Richmond, Wisconsin para dirigirse a la ciudad de Malibú, California, donde esta vez aprovechó el aire fresco para quedar en poca ropa, empero no fue cualquier atuendo, sino un traje de baño extremadamente pequeño.

La señorita lanzó al aire un diseño que tuviera los colores de la bandera y claro que el tipo que salió a presumir se convirtió en la mayor sensación en los siete días, tanto que los hombres de su país, como de los otros territorios, sintieron un amor todavía más grande que el común y así se hizo ver en las redes sociales al repetir su 'like' no solo en su respectiva imagen, sino también en el resto de las publicaciones que tiene la señorita que, hace semanas, sorprendió vestida de novia.

Antje Utgaard epató en todo Norteamérica, pues en el reciente video musical, 'Falling Back', del rapero, Drake, Antje figura entre las mujeres que se encontraron en el video que se filmó en Toronto, incluso estuvo en la primera fila de las mujeres que se encontraron como grandes estrellas a lado del cantante, compositor, productor, discográfico y actor canadiense. Su identidad no quedó desapercibida que sus 'fans' la mencionaron en repetidas ocasiones en el video publicado en Youtube.

Antje Utgaard enamora en traje de baño

La popularidad de Utgaard sigue creciendo a pasos agigantados y como era de esperarse en este medio año su cantidad de 'followers' va en aumento, que la misma rapidez se vuelve una catarata de corazones y besos que su público le envía constantemente, en su 'chat' privado o en la bandeja de comentarios de cualquiera de sus fotografías que conforman su perfil social, el cual mantiene, al momento de aparecer la nota en Debate Deportes, su carpeta con las tomas en 'bikini'.

Antje Utgaard posó frente a la cámara en su pie de posteo, sus lindos tesoros se volvieron protagonistas como su particular traje de baño. Luego de un par de fotos guardó lo mejor para el final, se dio la media vuelta y como chica traviesa se bajó en cierto límite sus pantalones para dejar al aire su retaguardia definida, que causó un suspiro en propios y extraños, siendo la foto que más se reenvió en WhatsApp y por toda la internet, hasta causar un alboroto indiscutible.