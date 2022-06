¡Majestuosa! Aura Cardona deja sin palabras a los 'fans' por tremendo vestido ajustado

Colombia.- Aura Cardona vislumbró como la estrella que se ha convertido en estos tiempos al dedicarse a la categoría 'fitness', mientras mantiene a flote su trabajo como una admirada 'influencer' de Latinoamérica que es todo terreno por la magnífica capacidad que comprende a su corta edad para ganar el aprecio de la sociedad, eso mientras su corazón late de alegría al posicionarse en el sitio que siempre deseó estar desde que era niña y mantuvo el enfoque de cumplir su sueño, y, a la vez ser un ejemplo para la posteridad.

La colombiana se agarra de lo que puede para subir a la cumbre y no caer a pesar de los posibles tropiezos por los que puede llegar a pasar, sobre todo en las competencias en las que participa y no logra obtener el primer lugar. Aún así tiene bien definida cada una de sus decisiones y lo que quiere es seguir a la alza como una super estrella, algo que ya consiguió hace mucho tiempo pero que aún lo desea ratificar con todo tipo de actividades que aún no experimenta.

Lo más novedoso de Aura Cardona es encontrarse en el lugar más especial que acostumbra visitar para presumir con atrevimiento su retaguardia y los demás músculos que ama entrenar en una posa de espaldas a la cámara. Con una sonrisa que no tuvo precedentes la emblématica mujer obsequió para toda la ciudadanía un movimiento que no había realizado hace varias semanas, según Aura, aguardó modelar el diseño correcto para subir la temperatura.

Aura Cardona diosa en la oscuridad

Instagram auracardonac

Tras encontrar el diseño perfecto para resaltar sus glúteos, sus femorales, incluyendo su fuerte dorsal, subió su pierna izquierda y su equilibrió se abalanzó sobre su derecha para regalar una pieza de museo que produjo un sueño artificial a todos aquellos buscadores que ingresaron a su cuenta de Instagram, para detectar la supuesta imagen que se transformó en 'trendic topic' y comenzó a circular por las demás redes sociales gracias a la aportación de los 'fans'

Aura Cardona es una mujer en toda la extensión de la palabra. Cada que se localiza en su lugar de rutina hace sudar por los fuertes ejercicios que aplica, mientras que, cuando se viste aún más elegante, saca un suspiro en los 'followers' por la manera divina que luce sus prendas con ese toque especial que nadie puede describir, pero que conoce tras ser fieles a su contenido por la internet, mismos que la incluyen entre las colombianas con mayor cifra de seguidores; por ahora es digna de registrar hasta 902 mil admiradores.