¡Majestuosa! Diana Chiquete alborota a la afición de Mazatlán FC con ardiente traje de baño

México.- Diana Chiquete encandila en las redes sociales después de ocupar en la playa un flamante traje de baño que permitió admirar en cualquier oportunidad su tremendo 'durazno', así como su parte posterior en inferior de la espalda y sus definidas piernas, que estuvieron sobre la toalla y expuestos a los rayos del sol. La 'influencer' que salió en el programa de telerrealidad, 'Acapulco Shore', se encargó de llamar a sus miles de seguidores con una pose sin precedentes.

La mexicana, quien nació en Mazatlán, Sinaloa brilló tanto en el sitio paradisiaco y esa luz resplandeciente cegó a los diferentes admiradores que la siguieron hasta la playa, con la finalidad de elogiarla más de cerca. Si en la intentet enamora por su mirada angélica y su forma auténtica de modelar cualquier tipo de ropa, estar con contados atuendos y extremadamente diminutos hacen crecer el sentimiento y a la vez causan un revuelo que no tiene control.

Las redes sociales no mantuvieron el orden después de encontrar la vigente publicación de Diana Chiquete, menos cuando se lució al incluir un video mientras se broncea y devela algunos datos curiosos que muchas personas no conocen de su 'crush', dando esperanzas que cualquier persona tiene una posibilidad con ella, aunque la tarea no es sencilla, pues a la mazatleca le encanta divertirse y vivir fuera de lo común, así que todos deben echarle ganas para ganar su 'corazoncito'.

Diana Chiquete encantadora en la playa

Instagram diana.chiquete

"Mi postre favorito son los chocolotes. He cumplido algunos de mis sueños pero aún me faltan más, me cuesta demostrar mis sentimientos pero soy la persona más leal, cuando tengo un problema el 'gym' es mi terapia, me causa conflicto pedir ayuda, amo ver que a las personas les va bien, creo mucho en las vibras, amo viajar, me encanta la gente con sentido del humor, mis 'pelis' favoritas son las de terror, amo la adrenalina, lo que más amo es mi familia y trabajar, quisiera en un futuro ser mamá, siempre busco la manera de salir adelante, anhelo un día poder inspirar a muchas mujeres", escribió en su 'clip'.

Te recomendamos leer

Diana Chiquete ama el tipo de vida que lleva a cabo. Claro que no ha sido sencillo el rumbo que ha tomado pero cuando cumple sus metas se siente muy tranquila y se enorgullece de sí misma por todo lo que ha cumplido a pesar de escuchar varias críticas de gente que no cree que llegaría tan lejos. Sus malas vibras las echó para afuera y hoy es un éxito, tanto que expone en su Instagram más de 428 mil seguidores. A su corta edad es un orgullo para México.