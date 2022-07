¡Majestuosa! Suzy Cortez, seguidora del América, viaja en bicicleta con lindo traje de baño

Brasilia, Brasil.- Vaya suerte la que tuvo un puñado de personas que caminaron por las calles turísticas de Brasil y se encontraron con la hermosa Suzy Cortez, quien en todas las redes sociales es vista como una de las bellas modelos que más causa furor por su perfección y modo de gustar con aquellos métodos,, que hacen crecer el número de seguidores y afecto de su país natal como también de los países vecinos y del resto del mundo.

En México la señorita que comprende una mirada de ángel está en boca de los distintos admiradores del Club América, equipo de futbol que la carioca ánima con todas sus fuerzas para posterior celebrar sus victorias en Liga MX o en otro torneo de prestigio. Ahora que su club favorito jugará esta noche, contra Rayados de Monterrey, aprovecha las horas previas para salir a disfrutar del imponente calor que deslumbró toda su monumental apariencia que robó miradas en un santiamén.

Y es que Suzy Cortez se encontró a una distancia del mar y sobre la ciclovía que recorre esos lugares para vacacionar y comprende de varias palmeras que hacen aún más llamativo el lugar para los turistas. Ella quiso atraer a la gente tomando la iniciativa de ir en bicicleta de una manera particular, en otras palabras, aceleró su medio de dos ruedas mientras portó un traje de baño, exageradamente corto, que dejó al descubierto su respectiva complexión atlética, así lo hizo ver en TikTok.

Su idea de subir a la bicicleta ocurrió justo después de correr por el mar con ese preciso 'bikini' que dejó al aire su retaguardia y gran parte de sus lindos músculos que más adora trabajar en casa o en el 'gym', hasta cumplir la misión de llegar a su figura de ensueño que tantos años ha buscado y lo seguirá haciendo, pues, aunque ya es hermosa, no se quiere conformar con lo que ya ganó, aún quiere más y no descansará hasta ver mejores resultados en su cuerpo.

Suzy Cortez adora el tipo de vida profesional y personal que lleva a cabo. Su hermosura está por encima de los límites que otras figuras en materia deportiva le escriben para reconocer su talento y preciosidad, entre ellos Gerard Piqué, expareja de Shakira, pero ella no quita el dedo del renglón, está enfocada en encontrar su vocación y no tiene tiempo para una relación, sino viajar por el mundo y sacar provecho de lo que es vivir la vida para no perderse un solo lujo que desea descubrir.