Majo López, la guapa modelo veracruzana que muestra su pasión por el futbol con lindo conjunto

La modelo mexicana Majo López sigue consolidándose como una de las chicas más populares en el mundo del modelaje, llevando parte de su trabajo de las pasarelas a las redes sociales donde se ha encargado de cautivar a sus fans en cada una de sus publicaciones.

María José López Malo es una modelo que nació en Veracruz, México, es empresaria y además del modelaje se encuentra interesada en la industria del cine para adultos, donde buscará una oportunidad.

Majo López luciendo su espectacular figura en redes/Foto: Instagram

La veracruzana de 35 años ha llevado su belleza y espectacular figura a las diferentes redes sociales donde ha llamado la atención, pues sus medidas casi perfectas: 90-70-109, llaman la atención de propios y extraños en cada una de sus publicaciones donde muestra diferentes outifts, hasta trajes de baño e incluso conjuntos coquetos de lencería.

En esta ocasión Majo López mostró no solo su espectacular figura en redes sociales, sino también su pasión por el futbol, al compartir un par de fotos con lindo short, tanga y una camiseta con los colores del Barcelona, dejando ver sus mejores curvas y sensualidad ganando cientos de comentarios y me gusta donde los elogios no se hicieron esperar por parte de sus más de 1.1 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.